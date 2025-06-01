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Происшествия Обзор В Екатеринбурге девушка прыгнула с вышки на тросе — и врезалась в землю: новости 1 июня

В Екатеринбурге девушка прыгнула с вышки на тросе — и врезалась в землю: новости 1 июня

Что произошло за сутки

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9 комментариев
Девушку доставили в одну из городских больниц | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUДевушку доставили в одну из городских больниц | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Девушку доставили в одну из городских больниц

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 июня.

В Брянской и Курской областях случилось сразу три теракта

За последние сутки в Брянской области произошло два теракта на железнодорожных путях, а в Курской области один. Из-за этого в регионах обрушились два моста. В Следственном комитете РФ возбудили уголовные дела по статье о теракте и подтвердили, что все три ЧП произошли из-за подрыва.

В Брянской области в результате ЧП пострадал 71 человек. По информации главы региона Александра Богомаза, семеро человек погибли, среди них — машинист поезда и двое детей. Пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии, экстренно доставили в московские больницы, среди них 11 человек. Особое внимание уделяют детям.

Кадры с места крушения поезда в Брянской области

Источник:

RT / Telegram

Источник:

RT / Telegram

Пассажирка рассказала подробности о ЧП

Источник:

Известия / Telegram

В результате ЧП в Курской области пострадали трое сотрудников поездной бригады. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Об этом рассказал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По информации главы региона, помощник машиниста получил ушибы грудной клетки, правого плечевого сустава и бедра. Второй помощник машиниста — ушибы грудной клетки и голеностопного сустава с повреждением связок. Машинист — открытый перелом нижней трети левой голени со смещением, рваные раны на левой и правой голенях, ушибы грудной клетки и правого локтевого сустава. Состояние поездной бригады сейчас удовлетворительное.

МЧС подняли с путей грузовик, который обрушился на состав вместе с мостом во время его подрыва

Источник:

МЧС России

Кроме того, еще один взрыв произошел в Брянской области в 10:52 по мск. Неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча-Жеча. В это время там проезжал путеизмерительный поезд. По информации главы региона Богомаза, в этом случае обошлось без пострадавших. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования на этом участке не осуществляется.

Губернатор Богомаз рассказал подробности о ЧП в эфире телеканала «Россия-24»

Источник:

Смотрим / Telegram

Обо всех подробностях ЧП, которые произошли сегодня в Брянской и Курской областях, мы рассказывали в онлайн-трансляции.

Минпросвещения облегчит работу педагогов в детсадах и школах

Министерство образования России работает над созданием общих правил для выбора детских игрушек и игр с учетом возраста детей и культурных особенностей. Подробности рассказал замминистра ведомства Александр Бугаев.

«Готовим с соответствующими комиссиями рекомендации по единым требованиям качества и безопасности (использования детских игрушек) <…> образовательной среды», — заявил спикер во время заседания Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

По его словам, эти правила помогут учителям и воспитателям лучше общаться с детьми во время игр, учитывая их интересы и потребности, передает «Комсомольская правда».

Дроны впервые атаковали Иркутскую область

Вечером 1 июня в поселке Средний Усольского района Иркутской области была атакована воинская часть с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Это первая атака в регионе с момента начала СВО, сообщают наши коллеги с IRCITY.RU.

Очевидцы запечатлели дроны

Источник:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев / Telegram

В районе Среднего видны столбы дыма

Источник:

Сводка38 / Telegram

Кадры с трассы

Источник:

Сводка38 / Telegram

Сейчас на месте работают оперативные службы. Дроны запускали с одной из фур. Из-за этого на трассе Р-255 образовалась пробка. Обо всех подробностях атаки наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают в онлайн-трансляции.

Экстремальная магнитная буря накроет Землю

Последняя вспышка на Солнце была 31 мая. После этого поток плазмы устремился к Земле. Эксперты опасаются, что на Земле начнутся магнитные бури максимальной силы. Об этом сообщил Сергей Богачёв, руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

«Космические средства слежения зафиксировали, что к Земле приближается облако плазмы, выброшенное Солнцем вчера. Сегодня в 08:30 по московскому времени был зафиксирован чрезвычайно сильный скачок всех параметров межпланетной среды», — заявил эксперт.

По словам Богачёва, плотность и температура внутри плазменного облака чрезвычайно высоки, это может стать рекордом за всю историю наблюдений. Он добавил, что скорость солнечного ветра в некоторые моменты достигает более 1000 километров в секунду, а облако преодолело расстояние от Солнца до Земли почти на сутки быстрее, чем ожидалось, сообщает «Комсомольская правда».

Возмущенная геомагнитная обстановка продлится со 2 по 6 июня. О том, как пережить магнитную бурю, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В Екатеринбурге разбилась девушка, спрыгнув с парашютной вышки

Жительница Екатеринбурга получила серьезные травмы после опасного развлечения. 20-летняя девушка решила прыгнуть с парашютной вышки, которая расположена в местном парке. Высота вышки составляет 33 метра.

Высота вышки&nbsp;— 33 метра | Источник: Yandex.ru/mapsВысота вышки&nbsp;— 33 метра | Источник: Yandex.ru/maps

Высота вышки — 33 метра

Источник:

Yandex.ru/maps

«Вероятнее всего, страховочный трос оказался длиннее, чем нужно. Девушку забрала скорая», — рассказал источник нашим коллегам с E1.RU.

По информации Минздрава Свердловской области, у пострадавшей диагностирована сочетанная травма. Девушку доставили в одну из городских больниц. Состояние оценивается как средней степени тяжести.

Связаться с компанией, которая организует прыжки с вышки, не удалось — указанный номер телефона не обслуживается. После публикации в СМИ прокуратура региона начала проверку. Следователи устанавливают обстоятельства падения девушки. Сотрудники полиции уже установили личность пострадавшей.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Подрыв Магнитная буря Дроны Атака
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Комментарии
9
Инженер1
20 часов
На кой бес с парашютной вышки сигать без парашюта?
280808018
18 часов
Связаться с компанией, которая организует прыжки с вышки, не удалось--а кто разрешение подписывал этой компании на эксплуатацию? опять деньги заплатили и работайте, это же русские их ни кто не жалеет в стране!!!
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