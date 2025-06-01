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Происшествия Атака дронов в Среднем Дроны запускали из грузовика: что известно о первой атаке беспилотников на Сибирь

Дроны запускали из грузовика: что известно о первой атаке беспилотников на Сибирь

Под ударом оказалась воинская часть в Усольском районе

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5 комментариев
Под атаку попала воинская часть | Источник: Сводка38 / TelegramПод атаку попала воинская часть | Источник: Сводка38 / Telegram

Под атаку попала воинская часть

Источник:

Сводка38 / Telegram

Иркутская область стала первым регионом Сибири, пострадавшим от атаки беспилотников. Вечером 1 июня под удар попала воинская часть в поселке Среднем Усольского района. Наши коллеги из IRCITY.RU собрали всю информацию, которая известна к этому моменту.

Сообщения об атаке стали появляться в соцсетях около 18:30. Сразу после случившегося мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что в Среднем разгорелся пожар, но комментировать произошедшее не стал.

Очевидцы запечатлели дроны

Источник:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев / Telegram

В районе Среднего видны столбы дыма

Источник:

Сводка38 / Telegram

Кадры с трассы

Источник:

Сводка38 / Telegram

Впоследствии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале подтвердил, что это была атака БПЛА.

— Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, — рассказал глава Приангарья.

Он также добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован — им оказалась фура. Из-за этого на участке трассы Р-255 «Сибирь» образовался многокилометровый затор, растянувшийся от окраины Среднего до моста через Белую.

В Усольском районе образовалась пробка протяженностью более 6 километров | Источник: 2ГИСВ Усольском районе образовалась пробка протяженностью более 6 километров | Источник: 2ГИС

В Усольском районе образовалась пробка протяженностью более 6 километров

Источник:

2ГИС

Из-за беспилотной опасности трассу в районе Среднего перекрыли. По информации Упрдор «Прибайкалье», объехать это место можно через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.

В результате случившегося никто не пострадал, заявил Кобзев. В пресс-службе УФСБ по Иркутской области «ИрСити» сообщили, что обстоятельства уточняются, пока комментарии ведомство не дает.

Мэр Усольского района Виталий Матюха попросил местных жителей поделиться информацией об автомобилях, которые заметили в районе населенного пункта Мальта (он находится неподалеку от Среднего). Обратиться можно в полицию по номерам 8 (395 43) 6-29-66 и 112, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Усольского района 8 (395 43) 21-21-5.

Глава Усольского района попросил очевидцев рассказать, если они видели автомобили на этом видео или на фото ниже

Источник:

Матюха Виталий / Telegram

Источник: Матюха Виталий / TelegramИсточник: Матюха Виталий / Telegram
Источник:

Матюха Виталий / Telegram

Усольский район стал самой восточной точкой России, куда прилетали вражеские дроны. До этого крайней точкой на востоке РФ была Республика Татарстан.

Список регионов, где фиксировались прилеты беспилотных аппаратов | Источник: Мария Романова / Городские медиаСписок регионов, где фиксировались прилеты беспилотных аппаратов | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Список регионов, где фиксировались прилеты беспилотных аппаратов

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Поселок Средний находится примерно в 18 километрах от города Усолья-Сибирского и в 75 километрах от Иркутска. В нем живет около 4,8 тысячи человек (по данным переписи 2021 года).

Примерно в 4 километрах от поселка расположен военный аэродром Белая.

Последствия атаки дронов на видео

Источник:

Телекомпания «Феникс» / Vk.com

Оперативный штаб в Иркутской области поделился рекомендациями для населения на тот случай, если люди стали свидетелями атаки дронов:

  • постарайтесь покинуть зону его видимости;

  • по возможности спрячьтесь в здании или под деревом;

  • при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками;

  • при падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям: они могут быть взрывоопасны или ядовиты.

Обо всех подробностях атаки наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают в онлайн-трансляции.

Собрали все, что известно, в одном видео

Источник:

Городские медиа

ПО ТЕМЕ
Даниил КонинДаниил Конин
Даниил Конин
журналист ИрСити
Атака БПЛА Усольский район Поселок Средний
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Комментарии
5
Гость
21 час
Движуха!
Гость
19 часов
А фамилии и имена исполнителей будут?
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Заместитель главного редактора 72.RU
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