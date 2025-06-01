Дроны запускали из грузовика: что известно о первой атаке беспилотников на Сибирь

Под атаку попала воинская часть Источник: Сводка38 / Telegram











Иркутская область стала первым регионом Сибири, пострадавшим от атаки беспилотников. Вечером 1 июня под удар попала воинская часть в поселке Среднем Усольского района. Наши коллеги из IRCITY.RU собрали всю информацию, которая известна к этому моменту.

Сообщения об атаке стали появляться в соцсетях около 18:30. Сразу после случившегося мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что в Среднем разгорелся пожар, но комментировать произошедшее не стал.

Очевидцы запечатлели дроны Источник: Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев / Telegram

В районе Среднего видны столбы дыма Источник: Сводка38 / Telegram

Кадры с трассы Источник: Сводка38 / Telegram

Впоследствии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале подтвердил, что это была атака БПЛА.

— Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, — рассказал глава Приангарья.

Он также добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован — им оказалась фура. Из-за этого на участке трассы Р-255 «Сибирь» образовался многокилометровый затор, растянувшийся от окраины Среднего до моста через Белую.

В Усольском районе образовалась пробка протяженностью более 6 километров Источник: 2ГИС











Из-за беспилотной опасности трассу в районе Среднего перекрыли. По информации Упрдор «Прибайкалье», объехать это место можно через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.

В результате случившегося никто не пострадал, заявил Кобзев. В пресс-службе УФСБ по Иркутской области «ИрСити» сообщили, что обстоятельства уточняются, пока комментарии ведомство не дает.

Мэр Усольского района Виталий Матюха попросил местных жителей поделиться информацией об автомобилях, которые заметили в районе населенного пункта Мальта (он находится неподалеку от Среднего). Обратиться можно в полицию по номерам 8 (395 43) 6-29-66 и 112, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Усольского района 8 (395 43) 21-21-5.

Глава Усольского района попросил очевидцев рассказать, если они видели автомобили на этом видео или на фото ниже Источник: Матюха Виталий / Telegram

Источник: Матюха Виталий / Telegram











Усольский район стал самой восточной точкой России, куда прилетали вражеские дроны. До этого крайней точкой на востоке РФ была Республика Татарстан.

Список регионов, где фиксировались прилеты беспилотных аппаратов Источник: Мария Романова / Городские медиа











Поселок Средний находится примерно в 18 километрах от города Усолья-Сибирского и в 75 километрах от Иркутска. В нем живет около 4,8 тысячи человек (по данным переписи 2021 года).

Примерно в 4 километрах от поселка расположен военный аэродром Белая.

Последствия атаки дронов на видео Источник: Телекомпания «Феникс» / Vk.com

Оперативный штаб в Иркутской области поделился рекомендациями для населения на тот случай, если люди стали свидетелями атаки дронов:

постарайтесь покинуть зону его видимости;

по возможности спрячьтесь в здании или под деревом;

при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками;

при падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям: они могут быть взрывоопасны или ядовиты.

Обо всех подробностях атаки наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают в онлайн-трансляции.