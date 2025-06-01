Дроны запускали из грузовика: что известно о первой атаке беспилотников на Сибирь

Иркутская область стала первым регионом Сибири, пострадавшим от атаки беспилотников. Вечером 1 июня под удар попала воинская часть в поселке Среднем Усольского района. Наши коллеги из IRCITY.RU собрали всю информацию, которая известна к этому моменту.
Сообщения об атаке стали появляться в соцсетях около 18:30. Сразу после случившегося мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин рассказал, что в Среднем разгорелся пожар, но комментировать произошедшее не стал.
Впоследствии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале подтвердил, что это была атака БПЛА.
— Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока не подсчитано. На место стянуты оперативные и силовые службы: сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии, — рассказал глава Приангарья.
Он также добавил, что источник, откуда были выпущены дроны, уже блокирован — им оказалась фура. Из-за этого на участке трассы Р-255 «Сибирь» образовался многокилометровый затор, растянувшийся от окраины Среднего до моста через Белую.
Из-за беспилотной опасности трассу в районе Среднего перекрыли. По информации Упрдор «Прибайкалье», объехать это место можно через поселок Новомальтинск по региональной дороге, проходящей параллельно федеральной трассе.
В результате случившегося никто не пострадал, заявил Кобзев. В пресс-службе УФСБ по Иркутской области «ИрСити» сообщили, что обстоятельства уточняются, пока комментарии ведомство не дает.
Мэр Усольского района Виталий Матюха попросил местных жителей поделиться информацией об автомобилях, которые заметили в районе населенного пункта Мальта (он находится неподалеку от Среднего). Обратиться можно в полицию по номерам 8 (395 43) 6-29-66 и 112, а также в Единую дежурную диспетчерскую службу Усольского района 8 (395 43) 21-21-5.
Усольский район стал самой восточной точкой России, куда прилетали вражеские дроны. До этого крайней точкой на востоке РФ была Республика Татарстан.
Поселок Средний находится примерно в 18 километрах от города Усолья-Сибирского и в 75 километрах от Иркутска. В нем живет около 4,8 тысячи человек (по данным переписи 2021 года).
Примерно в 4 километрах от поселка расположен военный аэродром Белая.
Оперативный штаб в Иркутской области поделился рекомендациями для населения на тот случай, если люди стали свидетелями атаки дронов:
постарайтесь покинуть зону его видимости;
по возможности спрячьтесь в здании или под деревом;
при резком снижении высоты или сбросе боеприпаса отбегайте в сторону, лягте на землю, за бордюр или в канаву, закройте голову руками;
при падении БПЛА не прикасайтесь к нему или его частям: они могут быть взрывоопасны или ядовиты.
Обо всех подробностях атаки наши коллеги из IRCITY.RU рассказывают в онлайн-трансляции.