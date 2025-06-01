«Мы ничего не поняли, потолок весь упал»: как люди пережили крушение поезда и с чем столкнулись после

Пассажирка рассказала, что на вагоне, где находились машинисты поезда, лежала фура Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура











Трагедия с обрушением моста в Брянской области произошла в ночь на 1 июня. ЧП случилось рядом с поселком Выгоничи, который находится в 80 километрах от украинской границы. Губернатор Александр Богомаз подтвердил версию подрыва моста. Пассажиры сошедшего с рельсов поезда, рассказывают, какими были первые минуты после ЧП.

«У нас четвертый вагон. Мы сначала ничего не поняли. Потолок весь упал. Мы не знаем, куда девать всё. Хорошо, что поспать успели полчаса. Кто часы бросил, кто продукты, кто что», — рассказала женщина корреспондентам РЕН.ТВ.

По словам пассажирки, во время происшествия рухнули все опоры моста, а первый вагон фактически взлетел, второй перевернулся, третий въехал следом. Женщина ехала в четвертом вагоне и подтвердила, что до десятого вагона у всех пассажиров одинаковые травмы.

«До десятого вагона у всех одинаковые травмы. Именно вот такие кровоизлияния. Ребята, конечно, которые эти… машинисты, погибли. Лежала фура там на них», — об этом пассажирка рассказала «Известиям».

Пассажирка рассказала подробности о ЧП Источник: Известия / Telegram

Она добавила, что в момент аварии было неясно, что стало ее причиной: торможение или действие стоп-крана. После случившегося пассажиры помогали друг другу, а в первую очередь помощь оказывали пожилым людям. Во время эвакуации из вагона другие пассажиры помогали выходить пожилым гражданам и несли их вещи. Также к месту ЧП оперативно прибыли сотрудники МЧС и специалисты скорой помощи.

Жители поселка Выгоничи поделились с «АиФ» подробностями. По информации очевидцев, мост был новым и в хорошем состоянии. Он строился с расчетом на большегрузы, которые часто проезжали по этой дороге. По словам одного из мужчин, во время аварии в поселке слышали два громких звука, напоминающих взрыв, так что «подпрыгнуло полпоселка».

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил версию подрыва, из-за чего последовало обрушение моста на пассажирский поезд.

Губернатор Богомаз рассказал подробности о ЧП в эфире телеканала «Россия-24» Источник: Смотрим / Telegram