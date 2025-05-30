«Стали пить гораздо меньше, чем дети 90-х»: виновата ли водка в массовом убийстве школьников и кто ответит за их смерть

Празднование дня рождения обернулось трагедией, возможно, из-за количества алкоголя, которое выпили подростки. А может, пиво, водка и недорогие коктейли просто стали катализатором давно зревшей беды Источник: прокуратура Иркутской области; Евгения Абжуева / Городские медиа











В ночь на 28 мая после совместного застолья на даче под Байкальском 17-летний юноша зарезал четверых приятелей, ранил еще четверых и сжег дачу. После того как следователи выяснили, что предполагаемый виновник массового убийства и сам погиб в устроенном им же пожаре, поиск виновника трагедии не прекратился. Правоохранители уже нашли 18-летнего приятеля детей, который приобрел для именинной вечеринки поражающее воображение количество алкоголя, а глава Байкальска Василий Темгеневский в своем официальном телеграм-канале прямо назвал крепкое спиртное причиной трагедии. Журналист NGS.RU Анна Скок спросила у наркологов и председателя Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольги Летковой, могло ли детское пьянство стать причиной массового убийства или оно всего лишь один из триггеров трагедии. Могли ли взрослые предотвратить беду, ведь все вопросы в этой истории только к взрослым.

«Подростки всегда напивались»

Первой реакцией байкальцев, а потом и жителей всей страны, на массовое убийство подростков, отмечавших на даче день рождения одного из них, стала оторопь. Второй, похоже, рефлекторное желание найти виноватого. В комментариях к публикациям IRCITY.RU читатели недоумевали: виновата ли в массовом убийстве водка? Кто и как продал детям такое количество алкоголя, что и взрослого человека свалило бы с ног? Почему дети, которые «жестко бухали», не стояли на учете в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних, и, наконец, куда смотрели родители, если их дети едва ли не в режиме онлайн транслировали закупленный алкоголь. Мы задали эти вопросы врачу-наркологу и общественнице.

По словам психиатра-нарколога, руководителя клиники «КТМ» Тимура Мамедова, обвинять во всем алкоголь и то, что дети вообще смогли его приобрести, значит слишком упрощать ситуацию.

«Подростки во все времена напивались, точно так же, как и взрослые. Они пытаются подражать взрослым, — заметил Тимур Мамедов. — И в этом случае алкоголь просто проявил внутренние проблемы, которые были в голове у мальчика, пока он был трезвым. Причина может быть абсолютно любой: может быть, как пишут, причина в отношениях с девушкой, может быть, деньги. Может быть, парень, который зарезал своих друзей, вообще страдал психическим расстройством, или на него напали группой, или его буллили. Всё что угодно. Надо понимать, что причину [трагедии] мы на этом этапе не назовем, это гадание на кофейной гуще. Но, по моему мнению, алкоголь — не причина [трагедии], а ее катализатор».

«Алкоголь на подростков точно так же влияет, как и на взрослых. Точно так же снижается контроль коры [головного мозга], и в человеке просыпается всё подавленное. [Если] человек склонен к агрессии, <…> возможно, он алкоголь просто для запаха выпил», — еще более категорично заметил психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров.

Как установили следователи, после нападения на друзей предполагаемый виновник массового убийства поджег дачу и сам погиб в огне Источник: прокуратура Иркутской области











Если предположить, что все конфликты под алкоголем лишь обостряются, то определить дозу выпивки, от которой подросток упадет замертво, накинется на друзей или предастся любому опасному поведению, по словам Тимура Мамедова, не получится: как и у взрослых, у детей она у каждого своя, обусловленная генетически, и для одного ребенка.

«Есть дети, которые в 13 лет пробуют алкоголь, выпивают полбутылки водки и остаются ни в одном глазу, но это, как правило, дети пьющих родителей. Есть те, кто выпивают одну рюмку и тут же дуреют. Дети — такие же люди, как и взрослые, единственное, что их отличает от нас, так это то, что у них нет опыта и они пытаются его получить, подражая тем, кто для них кумиры, авторитеты. Видимо, у этого мальчика авторитеты — люди, которые решают вопросы в очень агрессивной, радикальной манере», — предположил нарколог.

Врач считает, что следователям придется выяснить, только ли спиртное употребляли дети, ведь если на праздничном столе, помимо пива и водки, были наркотики, они как раз могли стать причиной немотивированной жестокости. При этом Тимур Мамедов отметил, что байкальское ЧП, к счастью, нельзя назвать типичным случаем подросткового злоупотребления алкоголем.

«По моим наблюдениям, дети всё-таки стали пить гораздо меньше, чем пили, например, дети 90-х. Сейчас подростки практически не употребляют наркотики внутривенно, у них немодно курить. Всё это для молодежи сегодня неактуально», — считает нарколог.

«Молодости не свойственны тормоза»

Общественница, председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Ольга Леткова с наркологом, впрочем, не смогла согласиться.

«Я знаю, что есть ребята, которые помногу выпивают, к сожалению. Да, сейчас дети более целеустремленные, у них впереди учеба, многие из них там строят карьеру, думают о будущем. <…> Мне кажется, многих это спасает. Но, конечно, далеко не всех. Пьют и дети из очень приличных семей, и те, кто в вузах учатся. Во-первых, молодости вообще не свойственны тормоза, а во-вторых, это модно, это пропагандируется в социальных сетях, где дети сидят постоянно. И дети думают, что если они много выпили, то они стали взрослыми», — заметила общественница.

Как и Тимур Мамедов, Ольга Леткова уверена, что полностью исключить ситуацию, когда подростки выпивают и даже напиваются до невменяемого состояния, нельзя. Но можно уменьшить их количество.

«Наказание реально остановит тех молодых людей, которые готовы, так сказать, на свой паспорт закупить кучу алкоголя для своих друзей несовершеннолетних. Они должны понимать, что совершают правонарушение. Я думаю, это подействует, очень даже подействует», — говорит Ольга Леткова.

Как установили следователи, спиртное для ребят купил их 18-летний приятель. Его на вечеринке не было Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Но тут же добавила: одними только запретами проблему не решить. Заявить, что детям пить нельзя, можно. Вот только если не занять свободное время хоть чем-то интересным (не обязательно даже общественно полезным, главное — полезным и интересным для самого ребенка), его наверняка займет спиртное или что похуже.

По мнению Ольги Летковой, самое страшное, что никакого стопроцентно работающего способа узнать, что ребенок начал пить, нет. В соцсетях подросток легко заблокирует и маму, и учителей, и сможет вести едва ли не прямую трансляцию того, как «весело» он проводит время. А массированный контроль со стороны мамы и папы одного ребенка спасет, а другого может навсегда рассорить с родителями и, наоборот, подтолкнуть к опасному поведению.

Почему слишком рано познакомившиеся с алкоголем подростки не стояли на учете в КДН, понять оказалось тоже непросто — пока на этот вопрос не ответил юрист. Все публикации на тему трагедии в Байкальске мы собрали для вашего удобства в одном месте.