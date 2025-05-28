Десятки беспилотников атаковали Москву: аэропорты закрыты, повреждены дома и технопарк — кадры

Припаркованный рядом автомобиль сгорел Источник: Инфопортал Зеленограда / Telegram











Прошедшей ночью регионы России атаковали более сотни беспилотников. Больше 30 из них летело в сторону Москвы. Под удар попал Зеленоград, где обломки БПЛА повредили технопарк «Элма».

Префект Зеленограда Алексей Смирнов прибыл к «Элме» около 03:50 мск. В этот момент на месте уже были пожарные, которые тушили припаркованный рядом автомобиль. Также приехали полиция и Росгвардия.

«Я уж не говорю про все службы: МЧС, спецорганы и прочее, поскольку это все-таки режимные предприятия попали под атаку беспилотников. Я имею в виду технопарк „Элма“ и завод „Ангстрем“», — сообщил он на месте происшествия корреспонденту «Инфопортала Зеленограда».

Источник: Инфопортал Зеленограда / Telegram

Всего за ночь над Москвой сбили 33 беспилотника. О них в своем Telegram-канале писал мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо этого, власти закрывали аэропорты. Росавиация ночью предупредила о том, что в девяти приостановили полеты: Иваново, Кострома, Владимир, Ярославль, Калуга и четыре столичных аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково).

По данным губернатора Подмосковья, на столицу летели 42 дрона. Их сбили, но обломки повредили жилые дома.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — написал Воробьёв в своем Telegram-канале.

Всего за ночь над Россией сбили почти 300 беспилотников. Атака пришлась на 13 регионов.