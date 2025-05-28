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Происшествия Десятки беспилотников атаковали Москву: аэропорты закрыты, повреждены дома и технопарк — кадры

Десятки беспилотников атаковали Москву: аэропорты закрыты, повреждены дома и технопарк — кадры

Дроны летели на столицу всю ночь

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19 комментариев
Припаркованный рядом автомобиль сгорел | Источник: Инфопортал Зеленограда / TelegramПрипаркованный рядом автомобиль сгорел | Источник: Инфопортал Зеленограда / Telegram

Припаркованный рядом автомобиль сгорел

Источник:

Инфопортал Зеленограда / Telegram

Прошедшей ночью регионы России атаковали более сотни беспилотников. Больше 30 из них летело в сторону Москвы. Под удар попал Зеленоград, где обломки БПЛА повредили технопарк «Элма».

Префект Зеленограда Алексей Смирнов прибыл к «Элме» около 03:50 мск. В этот момент на месте уже были пожарные, которые тушили припаркованный рядом автомобиль. Также приехали полиция и Росгвардия.

«Я уж не говорю про все службы: МЧС, спецорганы и прочее, поскольку это все-таки режимные предприятия попали под атаку беспилотников. Я имею в виду технопарк „Элма“ и завод „Ангстрем“», — сообщил он на месте происшествия корреспонденту «Инфопортала Зеленограда».

Источник:

Инфопортал Зеленограда / Telegram

Всего за ночь над Москвой сбили 33 беспилотника. О них в своем Telegram-канале писал мэр столицы Сергей Собянин.

Помимо этого, власти закрывали аэропорты. Росавиация ночью предупредила о том, что в девяти приостановили полеты: Иваново, Кострома, Владимир, Ярославль, Калуга и четыре столичных аэропорта (Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково).

По данным губернатора Подмосковья, на столицу летели 42 дрона. Их сбили, но обломки повредили жилые дома.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ „Мичуринец“. Самое главное — никто из жителей не пострадал», — написал Воробьёв в своем Telegram-канале.

Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram

Всего за ночь над Россией сбили почти 300 беспилотников. Атака пришлась на 13 регионов.

«В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 27 мая до 07:00 28 мая уничтожено и перехвачено 296 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей», — написали в Telegram-канале Минобороны России.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Атака беспилотников Москва Атака БПЛА на Подмосковье
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Комментарии
19
Инженер1
28 мая, 10:17
Движуха! Дет не скучает.
Гость
28 мая, 10:01
С Великой Отечественной такого не было. А теперь повседневная жизнь.
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