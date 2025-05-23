В Липецкой области из-за атаки дронов вспыхнул завод. Началась эвакуация: видео

В Липецкой области вспыхнул пожар на заводе после массированной атаки БПЛА. Под ударом оказался город Елец.
«На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей, — сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. — Важно! Противник продолжает атаку беспилотниками. Не подходите к окнам».
По данным телеграм-канала Baza, пострадали четыре человека — сотрудники промышленного объекта. Местные жители сообщают, что слышали более 10 взрывов.
Массовые атаки на российские регионы продолжаются с середины недели. Накануне только за 12 часов силы ПВО сбили 159 беспилотников, 22 из них — над Московской областью. Удары продолжаются до сих пор. Столичные аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.
О работе ПВО также сообщают жители Тульской и Ивановской областей.