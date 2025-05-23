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Происшествия В Липецкой области из-за атаки дронов вспыхнул завод. Началась эвакуация: видео

В Липецкой области из-за атаки дронов вспыхнул завод. Началась эвакуация: видео

Массовый обстрел российских регионов продолжается

1 732
10 комментариев

Угроза атаки БПЛА продолжается

Источник:

Baza / Telegram

В Липецкой области вспыхнул пожар на заводе после массированной атаки БПЛА. Под ударом оказался город Елец.

«На месте работают оперативные службы, идет эвакуация людей, — сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. — Важно! Противник продолжает атаку беспилотниками. Не подходите к окнам».

По данным телеграм-канала Baza, пострадали четыре человека — сотрудники промышленного объекта. Местные жители сообщают, что слышали более 10 взрывов.

Массовые атаки на российские регионы продолжаются с середины недели. Накануне только за 12 часов силы ПВО сбили 159 беспилотников, 22 из них — над Московской областью. Удары продолжаются до сих пор. Столичные аэропорты приостановили прием и отправку рейсов.

О работе ПВО также сообщают жители Тульской и Ивановской областей.

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Анастасия Моденова
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Липецкая область Елец Пожар Атаки БПЛА Массированный удар Эвакуация
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Комментарии
10
Гость
16 часов
в эту игру играют вдвоем, и кажется, только сейчас до населения начинает доходить, чем это чревато даже для самых простых обывателей
Гость
16 часов
Это они буферную зону зачищают.
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