Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту

Сабурову придется заплатить штраф Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета в аэропорту Шереметьево. Ему может грозить выдворение из страны.

Нурлан Сабуров — стендап-комик, телеведущий и шоумен родом из Казахстана. Он долгое время работает в России и снимается в множестве проектов. Юморист входит в число самых высокооплачиваемых комиков России, по данным Forbes.

Как пишет SHOT, ему могут закрыть въезд в Россию на 3-5 лет. Сейчас артист находится в миграционном отделе в ближайшем Подмосковье и ждет своего адвоката. РЕН ТВ связались с менеджером юмориста. Тот заявил, что не располагает информацией о произошедшем.