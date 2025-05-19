НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, дождь

ощущается как +14

2 м/c,

вос.

 743мм 94%
Подробнее
6 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
«Локомотив» в финале плей-офф
Признали виновной в краже 112 млн
У ТЦ построят новый магазин
Кубковая история «Локомотива»
Стройка у ТЦ
Змеиная охота в городе: видео
Большая афиша
Детей не записывают в школу
Легендарная барахолка
Происшествия Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту

Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту

Ему предстоит покинуть Россию

166
1 комментарий
Сабурову придется заплатить штраф | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСабурову придется заплатить штраф | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сабурову придется заплатить штраф

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета в аэропорту Шереметьево. Ему может грозить выдворение из страны.

Нурлан Сабуров — стендап-комик, телеведущий и шоумен родом из Казахстана. Он долгое время работает в России и снимается в множестве проектов. Юморист входит в число самых высокооплачиваемых комиков России, по данным Forbes.

Как пишет SHOT, ему могут закрыть въезд в Россию на 3-5 лет. Сейчас артист находится в миграционном отделе в ближайшем Подмосковье и ждет своего адвоката. РЕН ТВ связались с менеджером юмориста. Тот заявил, что не располагает информацией о произошедшем.

Однако по данным источника telegram-канала 112, Сабуров отделался только штрафом в 5000 рублей. Ему все же придется покинуть страну и въехать, как положено, пройдя все необходимые процедуры.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Нурлан Сабуров Миграционное законодательство Аэропорт Шереметьево
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
13 минут
кто этот комик, не слышал
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление