Комика Нурлана Сабурова задержали в аэропорту

Комика Нурлана Сабурова задержали за нарушение сроков миграционного учета в аэропорту Шереметьево. Ему может грозить выдворение из страны.
Нурлан Сабуров — стендап-комик, телеведущий и шоумен родом из Казахстана. Он долгое время работает в России и снимается в множестве проектов. Юморист входит в число самых высокооплачиваемых комиков России, по данным Forbes.
Как пишет SHOT, ему могут закрыть въезд в Россию на 3-5 лет. Сейчас артист находится в миграционном отделе в ближайшем Подмосковье и ждет своего адвоката. РЕН ТВ связались с менеджером юмориста. Тот заявил, что не располагает информацией о произошедшем.
Однако по данным источника telegram-канала 112, Сабуров отделался только штрафом в 5000 рублей. Ему все же придется покинуть страну и въехать, как положено, пройдя все необходимые процедуры.