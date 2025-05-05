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Происшествия В Махачкале полицейские пытались остановить машину для проверки документов, в ответ по ним открыли огонь: есть погибшие

В Махачкале полицейские пытались остановить машину для проверки документов, в ответ по ним открыли огонь: есть погибшие

В перестрелке пострадали мирные жители

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9 комментариев
Во время нападения боевики завладели патрульным автомобилем полицейских | Источник: Абдулла Камилов Live / TelegramВо время нападения боевики завладели патрульным автомобилем полицейских | Источник: Абдулла Камилов Live / Telegram

Во время нападения боевики завладели патрульным автомобилем полицейских

Источник:

Абдулла Камилов Live / Telegram

В Махачкале двое боевиков открыли огонь по полицейским. Патруль ДПС обстреляли на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова. По предварительным данным, пострадали двое гражданских, в их числе подросток.

Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль нападавших для проверки документов, но водитель не подчинился и открыл огонь. По информации МВД, после этого боевики скрылись на служебной машине. В городе объявили план «Перехват».

Источник:

Городские медиа

Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о нападении. В результате погони за боевиками сотрудникам МВД удалось ликвидировать двоих из четырех нападавших. Подробности об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов.

Кадры с момента перехвата боевиков

Источник:

SHOT / Telegram

В Минздраве Дагестана отметили, что один сотрудник полиции мог погибнуть на месте, еще двоих госпитализировали. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Еще сообщается, что двое нападавших тяжело ранены.

К сожалению, во время перестрелки пострадали мирные жители, в том числе и несовершеннолетняя девушка. По информации ТАСС, один из пострадавших скончался в больнице.

На место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета

Источник:

Говорит Москва / Telegram

Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает руководство следственного управления.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДПС Полиция Уголовное дело Перестрелка Махачкала Дагестан
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Комментарии
9
Гость
5 мая, 18:06
Интересуюсь спросить. Туристам, в изобилии приглашаемым в Дагестан, выдают бронежилеты?
Гость
5 мая, 16:43
видимо в авто были дагестанские герои-ополченцы
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