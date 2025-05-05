В Махачкале полицейские пытались остановить машину для проверки документов, в ответ по ним открыли огонь: есть погибшие

Во время нападения боевики завладели патрульным автомобилем полицейских Источник: Абдулла Камилов Live / Telegram











В Махачкале двое боевиков открыли огонь по полицейским. Патруль ДПС обстреляли на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова. По предварительным данным, пострадали двое гражданских, в их числе подросток.

Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль нападавших для проверки документов, но водитель не подчинился и открыл огонь. По информации МВД, после этого боевики скрылись на служебной машине. В городе объявили план «Перехват».

Источник: Городские медиа

Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о нападении. В результате погони за боевиками сотрудникам МВД удалось ликвидировать двоих из четырех нападавших. Подробности об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов.

Кадры с момента перехвата боевиков Источник: SHOT / Telegram

В Минздраве Дагестана отметили, что один сотрудник полиции мог погибнуть на месте, еще двоих госпитализировали. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Еще сообщается, что двое нападавших тяжело ранены.

К сожалению, во время перестрелки пострадали мирные жители, в том числе и несовершеннолетняя девушка. По информации ТАСС, один из пострадавших скончался в больнице.

На место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета Источник: Говорит Москва / Telegram