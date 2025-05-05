В Махачкале полицейские пытались остановить машину для проверки документов, в ответ по ним открыли огонь: есть погибшие

В Махачкале двое боевиков открыли огонь по полицейским. Патруль ДПС обстреляли на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова. По предварительным данным, пострадали двое гражданских, в их числе подросток.
Сотрудники МВД пытались остановить автомобиль нападавших для проверки документов, но водитель не подчинился и открыл огонь. По информации МВД, после этого боевики скрылись на служебной машине. В городе объявили план «Перехват».
Глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале подтвердил информацию о нападении. В результате погони за боевиками сотрудникам МВД удалось ликвидировать двоих из четырех нападавших. Подробности об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник отдела пресс-службы и информатизации Советского района Махачкалы Абдулла Камилов.
В Минздраве Дагестана отметили, что один сотрудник полиции мог погибнуть на месте, еще двоих госпитализировали. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Еще сообщается, что двое нападавших тяжело ранены.
К сожалению, во время перестрелки пострадали мирные жители, в том числе и несовершеннолетняя девушка. По информации ТАСС, один из пострадавших скончался в больнице.
Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте работает руководство следственного управления.