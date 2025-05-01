НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-4°C

Сейчас в Ярославле
Погода-4°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 753мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Берлога удаленщика
Графики ПВЗ в майские
Откроют пляжи
Педагог в коме
Клещевые районы
Погода на майские
Программа Дня Победы
Афиша на майские
Дайджест ко Дню Победы
Происшествия В Москве пассажирка начала рожать прямо в метро. Ей помогло чудо

В Москве пассажирка начала рожать прямо в метро. Ей помогло чудо

В поезде оказался будущий акушер-гинеколог

180
Написать комментарий
Женщина родила на станции метро «Чистые пруды» | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUЖенщина родила на станции метро «Чистые пруды» | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

Женщина родила на станции метро «Чистые пруды»

Источник:
Леонид Меньшенин / 74.RU

В Москве женщина родила прямо на станции метро. Чудесным образом среди пассажиров оказалась будущий акушер-гинеколог, которая приняла роды. Подробностями этой истории поделились в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

«Другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считаные минуты оказалась на месте, — сказали в ведомстве. — Женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину».

Спасительница роженицы — ординатор МОНИИАГ, которая ехала с учебы домой. Она рассказала, как всё произошло.

«Я подошла, спросила, нужна ли помощь. Я попросила у женщины разрешения на осмотр, так как увидела, что у нее отошли воды. Я начала принимать роды, и родился живой доношенный мальчик, срок — 40 недель. Ребенка сразу же положила на грудь матери, укрыв своей хирургичкой», — поделилась Мария.

Ординатор МОНИИАГ приняла роды в метро

Источник:

Максим Забелин / T.me

Маму и ребенка доставили в больницу. Известно, что родился мальчик весом 3,4 килограмма. С ним всё в порядке.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Москва Метро Родила Акушер Помощь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Я любила людей, пока не пришла работать в продажи». Сотрудница розничной сети откровенно рассказала о своей работе
Анонимный Автор
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление