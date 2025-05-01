В Москве пассажирка начала рожать прямо в метро. Ей помогло чудо

Женщина родила на станции метро «Чистые пруды» Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











В Москве женщина родила прямо на станции метро. Чудесным образом среди пассажиров оказалась будущий акушер-гинеколог, которая приняла роды. Подробностями этой истории поделились в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

«Другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считаные минуты оказалась на месте, — сказали в ведомстве. — Женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину».

Спасительница роженицы — ординатор МОНИИАГ, которая ехала с учебы домой. Она рассказала, как всё произошло.

«Я подошла, спросила, нужна ли помощь. Я попросила у женщины разрешения на осмотр, так как увидела, что у нее отошли воды. Я начала принимать роды, и родился живой доношенный мальчик, срок — 40 недель. Ребенка сразу же положила на грудь матери, укрыв своей хирургичкой», — поделилась Мария.

Ординатор МОНИИАГ приняла роды в метро Источник: Максим Забелин / T.me