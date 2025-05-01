В Москве пассажирка начала рожать прямо в метро. Ей помогло чудо

В Москве женщина родила прямо на станции метро. Чудесным образом среди пассажиров оказалась будущий акушер-гинеколог, которая приняла роды. Подробностями этой истории поделились в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
«Другие пассажиры оперативно вызвали скорую помощь, которая в считаные минуты оказалась на месте, — сказали в ведомстве. — Женщину и новорожденного бережно переложили на носилки и перенесли в машину».
Спасительница роженицы — ординатор МОНИИАГ, которая ехала с учебы домой. Она рассказала, как всё произошло.
«Я подошла, спросила, нужна ли помощь. Я попросила у женщины разрешения на осмотр, так как увидела, что у нее отошли воды. Я начала принимать роды, и родился живой доношенный мальчик, срок — 40 недель. Ребенка сразу же положила на грудь матери, укрыв своей хирургичкой», — поделилась Мария.
Маму и ребенка доставили в больницу. Известно, что родился мальчик весом 3,4 килограмма. С ним всё в порядке.