Мужчина открыл стрельбу по студентам и преподавателям в университете США — погибли люди. Кадры с места

Мотивы стрелка выясняют Источник: Комсомольская правда / Telegram











В университете Флориды в США произошла стрельба. Два человека погибли, они не были студентами, сообщила полиция. Неизвестный открыл огонь из винтовки. Люди, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в аудиториях.

Источник: Комсомольская правда / Telegram

Известно о шести пострадавших. Отмечается, что один из них находится в критическом состоянии, самочувствие еще пяти человек оценивается как тяжелое. СМИ сообщают, что подозреваемый задержан. Его мотивы пока неизвестны.

За преступником устроили погоню Источник: Комсомольская правда / Telegram

Местный шериф Уолтер Макнил сообщил, что в стрельбе подозревают 20-летнего мужчину, сына офицера полиции. На данный момент неизвестно, жив ли он.

Источник: Комсомольская правда / Telegram

В конце марта в Мурманске мужчина забрался на крышу здания и начал стрелять в прохожих, окна квартир и автомобиль ППС. Он оказывал сопротивление при задержании, поэтому силовикам пришлось открыть ответный огонь.

До этого в Подмосковье посетитель устроил стрельбу в ТЦ. По информации очевидцев, в зоне фуд-корта раздались выстрелы, после этого люди начали быстро покидать здание. Как сообщили в МВД, пострадали четыре человека.