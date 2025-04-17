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Происшествия Мужчина открыл стрельбу по студентам и преподавателям в университете США — погибли люди. Кадры с места

Мужчина открыл стрельбу по студентам и преподавателям в университете США — погибли люди. Кадры с места

Шесть человек пострадали

750
3 комментария
Мотивы стрелка выясняют | Источник: Комсомольская правда / TelegramМотивы стрелка выясняют | Источник: Комсомольская правда / Telegram

Мотивы стрелка выясняют

Источник:

Комсомольская правда / Telegram

В университете Флориды в США произошла стрельба. Два человека погибли, они не были студентами, сообщила полиция. Неизвестный открыл огонь из винтовки. Люди, услышавшие звуки стрельбы, забаррикадировались в аудиториях.

Источник:

Комсомольская правда / Telegram

Известно о шести пострадавших. Отмечается, что один из них находится в критическом состоянии, самочувствие еще пяти человек оценивается как тяжелое. СМИ сообщают, что подозреваемый задержан. Его мотивы пока неизвестны.

За преступником устроили погоню

Источник:

Комсомольская правда / Telegram

Местный шериф Уолтер Макнил сообщил, что в стрельбе подозревают 20-летнего мужчину, сына офицера полиции. На данный момент неизвестно, жив ли он.

Источник:

Комсомольская правда / Telegram

В конце марта в Мурманске мужчина забрался на крышу здания и начал стрелять в прохожих, окна квартир и автомобиль ППС. Он оказывал сопротивление при задержании, поэтому силовикам пришлось открыть ответный огонь.

До этого в Подмосковье посетитель устроил стрельбу в ТЦ. По информации очевидцев, в зоне фуд-корта раздались выстрелы, после этого люди начали быстро покидать здание. Как сообщили в МВД, пострадали четыре человека.

Один из очевидцев рассказал MSK1.RU, что у напавшего с собой была сумка курьера, из-за которой его и не пустили в здание. Мужчине это не понравилось, и между ним и охраной произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

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Дарья Пирогова
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Стрельба Стрелок США Погибли Винтовка
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Комментарии
3
Гость
3 часа
теперь и Американцы наслаждаются стабильностью несменяемостью и манией величия
Гость
1 час
к сожалению, весенние обострения не знают национальностей и границ. То тут. то там какого то психа глюканет.
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