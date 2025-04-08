13 человек погибли, еще 93 пострадали из-за обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане — кадры

В ночном клубе в городе Санто-Доминго обрушилась крыша. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 93 доставлены в местные больницы. Подробности сообщает местная полиция Доминиканской Республики.
Пока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса.
По информации национальной полиции Доминиканской Республики, 93 пострадавших доставили в местные больницы, а в зоне обрушения проводят поисково-спасательные работы.
«Мы продолжаем работать, ищем людей под завалами. Мы предполагаем, что многие из них еще живы, поэтому власти и их команды не остановятся, пока мы не найдем последнего человека под завалами», — цитирует NBC NEWS директора национальной службы по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.
Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго выразила соболезнования семьям погибших и тем, кто все еще ждет новостей о своих близких. Она предупредила, что в городе действует национальный комитет по ликвидации последствий стихийных бедствий.