13 человек погибли, еще 93 пострадали из-за обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане — кадры

Пока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set Источник: Dominican Republic National Police / NBC NEWS











В ночном клубе в городе Санто-Доминго обрушилась крыша. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 93 доставлены в местные больницы. Подробности сообщает местная полиция Доминиканской Республики.

Пока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса.

Момент обрушения крыши в доминиканском клубе Источник: Listin Diario

По информации национальной полиции Доминиканской Республики, 93 пострадавших доставили в местные больницы, а в зоне обрушения проводят поисково-спасательные работы.

«Мы продолжаем работать, ищем людей под завалами. Мы предполагаем, что многие из них еще живы, поэтому власти и их команды не остановятся, пока мы не найдем последнего человека под завалами», — цитирует NBC NEWS директора национальной службы по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.