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Происшествия 13 человек погибли, еще 93 пострадали из-за обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане — кадры

13 человек погибли, еще 93 пострадали из-за обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане — кадры

Многие из пострадавших могут находиться под завалами заведения

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3 комментария
Пока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set | Источник: Dominican Republic National Police / NBC NEWSПока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set | Источник: Dominican Republic National Police / NBC NEWS

Пока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set

Источник:

Dominican Republic National Police / NBC NEWS

В ночном клубе в городе Санто-Доминго обрушилась крыша. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 93 доставлены в местные больницы. Подробности сообщает местная полиция Доминиканской Республики.

Пока неясно, что стало причиной обрушения крыши известного ночного клуба Jet Set. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел во время выступления исполнителя меренге Рубби Переса.

Момент обрушения крыши в доминиканском клубе

Источник:

Listin Diario

По информации национальной полиции Доминиканской Республики, 93 пострадавших доставили в местные больницы, а в зоне обрушения проводят поисково-спасательные работы.

«Мы продолжаем работать, ищем людей под завалами. Мы предполагаем, что многие из них еще живы, поэтому власти и их команды не остановятся, пока мы не найдем последнего человека под завалами», — цитирует NBC NEWS директора национальной службы по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.

Мэр Санто-Доминго Каролина Мехия де Гарриго выразила соболезнования семьям погибших и тем, кто все еще ждет новостей о своих близких. Она предупредила, что в городе действует национальный комитет по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Обрушение Доминиканская Республика Клуб Скорая помощь
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Комментарии
3
Гость
14 часов
у нас бы все ночные и дневные клубы сразу закрыли, нет клубов нет проблем у власти
Гость
12 часов
Не припомню случая обрушения крыши в каком-нибудь читальном зале какой-нибудь библиотеки. Граждане! Вы часто посещаете читальный зал? А зря, если редко. Именно там концентрация наиболее достойных людей нашего города. Это, если кто желает совместить полезное чтение с полезным знакомством.
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