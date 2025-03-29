Число погибших после землетрясения в Азии резко возросло: как справляются со стихийным бедствием

Число жертв растет с каждым часом, а спасатели продолжают разбирать завалы Источник: Athit Perawongmetha / Reuters











Последствия разрушений при землетрясении в Юго-Восточной Азии до сих пор не оставляют в покое. Число погибших во время стихийного бедствия составляет почти 700 человек. Глава хунты Мьянмы заявил, что число жертв растет с каждым часом, спасатели продолжают разбирать завалы. Он призвал страны мира оказать помощь мьянманцам.

«Число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 694 человек, пострадали 1670», — сообщает агентство France-Presse.

Журналисты издания отмечают, что это одно из самых сильных землетрясений в азиатском регионе за последние годы. За последние сутки сообщалось о многочисленных повторных толчках после землетрясения в Мьянме. В связи с этим власти страны объявили чрезвычайное положение в шести регионах.

Собрали всё, что известно о землетрясении, в одном видео Источник: Городские медиа

Землетрясение силой 7,7 балла началось в Мьянме утром 28 марта. Эпицентр находился примерно в 17 километрах от Мандалая — второго по величине города страны, население которого составляет 1,5 миллиона человек.

Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. По информации Khaosod, в Бангкоке рухнуло семь зданий, под завалами находятся 43 рабочих. Количество погибших в результате происшествия составляет уже минимум 10 человек. Кроме того, сообщается о 16 пострадавших и более 100 пропавших без вести.

В столице Мьянмы, городе Янгоне, продолжаются спасательные операции, направленные на поиск людей, которые могли выжить под завалами.

Также Мьянма получила поддержку от Китая, России и Организации Объединенных Наций. Россия отправила в Мьянму 120 спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясения. США тоже выразили свою готовность оказать помощь, пишет «Газета.Ru».

Обновлено (7:55 мск): портал Myanmar Now сообщил новые данные о погибших при землетрясении в Мьянме. По информации портала, их число уже превысило 800 человек.