НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 752мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 84,21
EUR 92,00
Центр перекрыли из-за угрозы обрушения
Кому проиндексируют пенсии
ЧП с ребенком в торговом центре
Причина пробки на окружной
Куда поехать на майские
Могут остановить ГЭС
Продают участок под базу отдыха
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Трещина на доме-памятнике
Без воды из-за обмеления Волги
Происшествия Из ярославского торгового центра на «скорой» увезли ребенка. Первые подробности

Из ярославского торгового центра на «скорой» увезли ребенка. Первые подробности

Мальчику стало плохо на детской площадке

3 148
4 комментария
В ТРЦ «Альтаир» стало плохо мальчику | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RUВ ТРЦ «Альтаир» стало плохо мальчику | Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТРЦ «Альтаир» стало плохо мальчику

Источник:

В Дзержинском районе Ярославля в торгово-развлекательном центре стало плохо 11-летнему мальчику. Фото ребенка на детской площадке появилось в городских пабликах вечером 26 марта.

«В ТРЦ „Альтаир“ был обнаружен ребенок без сознания. Забрала „скорая“», — указали в сообщении в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по фото, мальчик упал в детской игровой зоне. К нему тут же подошли взрослые.

Машина скорой помощи приехала к центру на Ленинградском проспекте, 123. Ребенка с мамой увезли в детскую областную больницу.

Как сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах, травм у мальчика не было, он потерял сознание. Школьник пришел в себя в больнице. Медики выясняют, что случилось с ребенком.

ПО ТЕМЕ
Торговый центр ЧП с ребенком Скорая Детская площадка
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
7 часов
Здоровья мальчику. Надо обследоваться, что-то есть со здоровьем, это был сигнал.
Гость
5 часов
Сколько ехала скорая ? Сегодня полицию вызывали , минут 40 ждали , если бы кого убивали то 10 раз убили. Бардак полный, никуда не дозвониться
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление