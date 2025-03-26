Из ярославского торгового центра на «скорой» увезли ребенка. Первые подробности

В ТРЦ «Альтаир» стало плохо мальчику Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram, Кирилл Поверинов / 76.RU











В Дзержинском районе Ярославля в торгово-развлекательном центре стало плохо 11-летнему мальчику. Фото ребенка на детской площадке появилось в городских пабликах вечером 26 марта.

«В ТРЦ „Альтаир“ был обнаружен ребенок без сознания. Забрала „скорая“», — указали в сообщении в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по фото, мальчик упал в детской игровой зоне. К нему тут же подошли взрослые.

Машина скорой помощи приехала к центру на Ленинградском проспекте, 123. Ребенка с мамой увезли в детскую областную больницу.