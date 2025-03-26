Из ярославского торгового центра на «скорой» увезли ребенка. Первые подробности

В Дзержинском районе Ярославля в торгово-развлекательном центре стало плохо 11-летнему мальчику. Фото ребенка на детской площадке появилось в городских пабликах вечером 26 марта.
«В ТРЦ „Альтаир“ был обнаружен ребенок без сознания. Забрала „скорая“», — указали в сообщении в группе «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Судя по фото, мальчик упал в детской игровой зоне. К нему тут же подошли взрослые.
Машина скорой помощи приехала к центру на Ленинградском проспекте, 123. Ребенка с мамой увезли в детскую областную больницу.
Как сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах, травм у мальчика не было, он потерял сознание. Школьник пришел в себя в больнице. Медики выясняют, что случилось с ребенком.