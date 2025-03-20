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Происшествия подробности Завалило землей: в Ярославской области прораба будут судить за гибель рабочего при ремонте моста

Завалило землей: в Ярославской области прораба будут судить за гибель рабочего при ремонте моста

Следователи нашли нарушения на объекте

2 593
2 комментария
Рабочий в Рыбинске погиб во время ремонта моста | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.comРабочий в Рыбинске погиб во время ремонта моста | Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

Рабочий в Рыбинске погиб во время ремонта моста

Источник:

В Ярославской области за гибель 53-летнего рабочего будут судить 59-летнего прораба компании-подрядчика, которая занималась ремонтом моста через Волгу в Рыбинске. Трагедия произошла 29 ноября 2024 года.

По версии следствия, в этот день прораб сказал подчиненным разровнять грунт, чтобы сделать дождевую канализацию в выкопанной экскаватором траншее. Но в траншее не установили системы для крепления ее стенок, что привело к непоправимым последствиям.

— Произошел обвал грунта на работников подрядной организации, в результате чего один из рабочих погиб, второй — с травмами был доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Сразу после инцидента правоохранители начали доследственную проверку | Источник: СУ СК России по Ярославской областиСразу после инцидента правоохранители начали доследственную проверку | Источник: СУ СК России по Ярославской области

Сразу после инцидента правоохранители начали доследственную проверку

Источник:

Известно, что погибший рабочий был местным жителем. Работы на мосту выполняет компания ЕКС, но известно, что строитель был сотрудником фирмы-субподрядчика. То есть организации, которую ЕКС наняла для выполнения определенных работ.

Теперь прораба будут судить за нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека (ч.2 ст. 216 УК РФ). Если его вина будет доказана, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

За пару месяцев до этого, в сентябре 2024 года, еще одна трагедия произошла при ремонте рыбинского моста. Со строительных лесов сорвался 43-летний рабочий и упал в воду. Источник 76.RU сообщал, что в этот момент мужчина был пьян.

Мост в Рыбинске капитально ремонтируют с весны 2023 года. По контракту, работы должны были завершить в 2024 году, но его продлили до апреля 2025-го. Начальная стоимость работ составила 2 миллиарда 860 миллионов рублей.

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Комментарии
2
Гость
6 часов
Главное здесь - стоимость ремонта , более 2млрд....
Гость
6 часов
Вот когда-то я служил в армии и прапор заставил солдатика искать трубу под землёй. Тогда солдатика тоже завалило насмерть. Прапор не знал что есть строительные нормы и правила Потом начальник штаба на читках приказов месяц говорил о том что траншеи надо копать с откосами Но прораб-то не прапор и должен знать об опасности таких траншей
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