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Происшествия Завалило землей: в Рыбинске при ремонте моста через Волгу погиб рабочий

Завалило землей: в Рыбинске при ремонте моста через Волгу погиб рабочий

Подробности происшествия в Ярославской области

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3 комментария

В Рыбинске при ремонте моста погиб рабочий

Источник:

В пятницу, 29 ноября, в Рыбинске Ярославской области при ремонте моста через Волгу погиб рабочий.

— Очередная трагедия на мосту со смертельным исходом, — написали в местных пабликах.

Оказалось, что несчастный случай произошел, когда работники спустились в траншею.

— Днем на одном из участков реконструкции автомобильного моста через реку Волга в Рыбинске при производстве земляных работ произошел сход грунта на рабочих подрядной организации, в результате чего один рабочий погиб, второй — с травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

На месте трагеди работают следователи

Источник:

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, несчастье при ремонте рыбинского моста также произошло в сентябре этого года — тогда погиб 43-летний рабочий. Он сорвался со строительных лесов и упал в воду. По словам источника 76.RU, в момент происшествия мужчина был пьян.

Капитальный ремонт моста в Рыбинске идет с весны 2023 года. По контракту, он должен был завершится в 2024 году, но его продлили до апреля 2025-го. При этом движение по поезжей части обещают полдностью открыть уже в декабре этого года. Начальная стоимость работ — 2 миллиарда 860 миллионов рублей. Подрядчиком выступает компания «ЕКС».

Компания «ЕКС» образована в 1994 году. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. По данным на 30 июня 2024 года, стопроцентная доля акций компании принадлежала генеральному директору Алексею Власову. Фирма выполняет контракты по всей России. В Ярославской области она ремонтировала проспект Машиностроителей, Добрынинский путепровод, строила волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие объекты.

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Рыбинск Ремонт моста Погиб рабочий
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Комментарии
3
Гость
1 час
Такие деньги, а на безопасности экономия.
Гость
44 минуты
замуровали, демоны.
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