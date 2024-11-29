Завалило землей: в Рыбинске при ремонте моста через Волгу погиб рабочий

В Рыбинске при ремонте моста погиб рабочий Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











В пятницу, 29 ноября, в Рыбинске Ярославской области при ремонте моста через Волгу погиб рабочий.

— Очередная трагедия на мосту со смертельным исходом, — написали в местных пабликах.

Оказалось, что несчастный случай произошел, когда работники спустились в траншею.

— Днем на одном из участков реконструкции автомобильного моста через реку Волга в Рыбинске при производстве земляных работ произошел сход грунта на рабочих подрядной организации, в результате чего один рабочий погиб, второй — с травмами был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

На месте трагеди работают следователи Источник: СУ СК России по Ярославской области











Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по факту нарушения требований охраны труда. На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, несчастье при ремонте рыбинского моста также произошло в сентябре этого года — тогда погиб 43-летний рабочий. Он сорвался со строительных лесов и упал в воду. По словам источника 76.RU, в момент происшествия мужчина был пьян.

Капитальный ремонт моста в Рыбинске идет с весны 2023 года. По контракту, он должен был завершится в 2024 году, но его продлили до апреля 2025-го. При этом движение по поезжей части обещают полдностью открыть уже в декабре этого года. Начальная стоимость работ — 2 миллиарда 860 миллионов рублей. Подрядчиком выступает компания «ЕКС».