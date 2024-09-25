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Происшествия «Сорвался с лесов»: в Ярославской области рабочий погиб во время ремонта моста

«Сорвался с лесов»: в Ярославской области рабочий погиб во время ремонта моста

Что известно о случившемся

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3 комментария

Мужчина сорвался и упал в реку

В Рыбинске Ярославской области 43-летний рабочий погиб во время ремонта моста через Волгу. Трагедия случилась в ночь с 23 на 24 сентября.

По словам источника 76.RU, знакомого с ситуацией, в момент происшествия мужчина был пьян.

— Он был в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Сорвался со строительных лесов, упал в воду, — рассказал собеседник 76.RU.

Мужчину пытались спасти, вытащили из воды, но откачать его не удалось. После случившегося следственный комитет начал проверку.

Напомним, работы по ремонту выполняет компания «ЕКС». Но по словам источника 76.RU, рабочий не был оформлен в компании.

— Его туда позвали рабочие, выполняющие ремонт моста. Принадлежность к юридическому лицу не установлена, — рассказал наш собеседник.

Компания «ЕКС» образована в 1994 году. С 2017 года фирма зарегистрирована на Большой Федоровской, 63 в Ярославле. Стопроцентная доля акций компании принадлежит генеральному директору Алексею Власову. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по состоянию на 2022 год он — единственный владелец акций. Добавим, что фирма выполняет контракты по всей России. В Ярославской области со времен работы губернатора Дмитрия Миронова «ЕКС» занимается крупнейшими заказами. Например, компания выполняла ремонт проспекта Машиностроителей и Добрынинского путепровода, а также получила крупнейшие стройки: 8-этажное административное здание на Тутаевском шоссе, волейбольный центр на проспекте Фрунзе и другие. Отметим, что с проектами нередко возникали сложности, зачастую на реализацию не хватало денег или во время работ вскрывались серьезные дефекты. Больше подробностей о подрядчике — читайте в материале.

Напомним, ремонт моста в Рыбинске начался весной 2023 год и должен был завершиться 31 июля 2024 года, однако его продлили до 2025 года. Начальная стоимость контракта — 2 миллиарда 860 миллионов рублей.

Для работ в городе перекрывают движение по переправе, чтобы перебраться с одного берега на другой жители Рыбинска ежедневно стоят в многокилометровых пробках.

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Комментарии
3
Гость
1 час
Ничего непонятно.Кто это был?
Гость
1 час
Добрый день. Откуда информация, что ремонт продлён до 2025 года? Евраев на приёме у Путина сказал, что ремонт будет закончен в этом году.
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