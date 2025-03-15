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Всемирно известный блогер умер из-за своих эфиров. Ему было всего 24

Эфекан Культур прославился громадными приемами пищи

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1 комментарий
Последние месяцы жизни Эфекан пытался поправить свое здоровье | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Последние месяцы жизни Эфекан пытался поправить свое здоровье | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Последние месяцы жизни Эфекан пытался поправить свое здоровье

Источник:

Умер мукбанг-блогер из Турции Эфекан Культур. Ему было 24 года.

Мукбанг — это особый вид видеоблогов. Его авторы поедают огромное количество пищи во время прямых трансляций, при этом они много шутят и общаются со зрителями. Эфекан стал известен благодаря TikTok — он собрал там более 155 тысяч подписчиков и миллиона лайков.

Так Эфекан выглядел до госпитализаций | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Так Эфекан выглядел до госпитализаций | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Так Эфекан выглядел до госпитализаций

Источник:

Эфекан перестал выпускать видео несколько месяцев назад. Как пишет Daily Star, после одной из трансляций ему стало трудно дышать и стоять. Его госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с его весом. Также он страдал из-за постоянных синяков, ему было трудно передвигаться.

— Блогер даже не смог посетить могилу своей матери после ее смерти год назад из-за того, что он не мог дышать без специального аппарата. Культура выписали из больницы и разрешили продолжить лечение дома, где он и скончался. Его похороны прошли в мечети Джелалие в провинции Стамбул, — пишут журналисты.

Блогер до последнего делился процессом своего лечения. Поклонники желали ему здоровья | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Блогер до последнего делился процессом своего лечения. Поклонники желали ему здоровья | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Блогер до последнего делился процессом своего лечения. Поклонники желали ему здоровья

Источник:
Молодому человеку было трудно дышать и ходить | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)Молодому человеку было трудно дышать и ходить | Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Молодому человеку было трудно дышать и ходить

Источник:

Это не первый подобный случай. В прошлом году другой мукбанг-блогер, молодая девушка, погибла прямо во время прямого эфира, на глазах у зрителей. Имя погибшей — Пань Сяотин. Ей тоже было 24.

— Вскрытие показало, что у бывшей официантки был «деформированный» желудок, заполненный «непереваренной пищей», как сообщает TimesNow. Несмотря на предупреждения родителей и сторонников, прямые трансляции Сяотин часто длились до 10 часов, за которые она съедала около 10 кг еды, — пишет издание.

Изображение Пань Сяотин | Источник: Jam PressИзображение Пань Сяотин | Источник: Jam Press

Изображение Пань Сяотин

Источник:

После ее смерти выяснилось, что Сяотин уже попадала в больницу из-за желудочно-кишечного кровотечения. Однако даже это не заставило ее завязать с мубангом.

@kinoyuu0204 / YouTube | Источник: Другой мукбанг-блогер&nbsp;— Юка Киносита. С ней всё в порядке. Она&nbsp;популярный пример симпатичных девушек-блогеров, настоящих звезд мубанга@kinoyuu0204 / YouTube | Источник: Другой мукбанг-блогер&nbsp;— Юка Киносита. С ней всё в порядке. Она&nbsp;популярный пример симпатичных девушек-блогеров, настоящих звезд мубанга

@kinoyuu0204 / YouTube

Источник:
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Комментарии
1
Гость
26 минут
мне кажется это относится к растройствам пищевого поведения.
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