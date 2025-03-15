Всемирно известный блогер умер из-за своих эфиров. Ему было всего 24

Последние месяцы жизни Эфекан пытался поправить свое здоровье Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











Умер мукбанг-блогер из Турции Эфекан Культур. Ему было 24 года.

Мукбанг — это особый вид видеоблогов. Его авторы поедают огромное количество пищи во время прямых трансляций, при этом они много шутят и общаются со зрителями. Эфекан стал известен благодаря TikTok — он собрал там более 155 тысяч подписчиков и миллиона лайков.

Так Эфекан выглядел до госпитализаций Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Эфекан перестал выпускать видео несколько месяцев назад. Как пишет Daily Star, после одной из трансляций ему стало трудно дышать и стоять. Его госпитализировали из-за проблем со здоровьем, связанных с его весом. Также он страдал из-за постоянных синяков, ему было трудно передвигаться.

— Блогер даже не смог посетить могилу своей матери после ее смерти год назад из-за того, что он не мог дышать без специального аппарата. Культура выписали из больницы и разрешили продолжить лечение дома, где он и скончался. Его похороны прошли в мечети Джелалие в провинции Стамбул, — пишут журналисты.

Блогер до последнего делился процессом своего лечения. Поклонники желали ему здоровья Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Молодому человеку было трудно дышать и ходить Источник: efecankultur6 / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Это не первый подобный случай. В прошлом году другой мукбанг-блогер, молодая девушка, погибла прямо во время прямого эфира, на глазах у зрителей. Имя погибшей — Пань Сяотин. Ей тоже было 24.

— Вскрытие показало, что у бывшей официантки был «деформированный» желудок, заполненный «непереваренной пищей», как сообщает TimesNow. Несмотря на предупреждения родителей и сторонников, прямые трансляции Сяотин часто длились до 10 часов, за которые она съедала около 10 кг еды, — пишет издание.

Изображение Пань Сяотин Источник: Jam Press











После ее смерти выяснилось, что Сяотин уже попадала в больницу из-за желудочно-кишечного кровотечения. Однако даже это не заставило ее завязать с мубангом.