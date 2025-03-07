НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

0 м/c,

 749мм 52%
Подробнее
2 Пробки
USD 89,14
EUR 96,86
Как похудеть
Советы по рассаде
Что на месте ушедших брендов
Когда отключат отопление
Последствия атаки БПЛА
Беспилотник над Ярославлем
Территория «Аквилонов» в Брагине
Конкурс 76.RU
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники массово атаковали Россию: в городах закрывают аэропорты

Беспилотники массово атаковали Россию: в городах закрывают аэропорты

В Брянской области вспыхнул завод, пострадала женщина

1 943
1 комментарий

Кадры из Брянской области

Источник:

Беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, сообщили в Минобороны. ПВО уничтожила 43 БПЛА над Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и над Азовским морем, передали в ведомстве.

В Брянской области вспыхнул завод, пострадала женщина. Удар пришелся на город Стародуб, туда прилетело шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник:

— В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Местных жителей эвакуировали.

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Людей призвали зайти в помещения и не подходить к окнам.

Беспилотники массово атаковали Россию: в городах закрывают аэропорты | Источник: news161ru / T.meБеспилотники массово атаковали Россию: в городах закрывают аэропорты | Источник: news161ru / T.me
Источник:

В Волгограде экстренно закрыли аэропорт для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — говорится в сообщении Росавиации.

При этом пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области не сообщает о каких-либо угрозах жителям Волгограда и Волгоградской области.

Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации.

ПО ТЕМЕ
Атака Атака БПЛА Минобороны ВСУ Беспилотники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
9 часов
Главное, чтоб в Ново-Огарёво не летели.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Одной курицы хватает на два месяца»: как живет одинокая россиянка с тремя работами и 10-летней дочерью
Ксения
Мнение
Праздновать Масленицу — грех? Священник высказался о древнем славянском празднике
Кирилл Кочнев
Мнение
«Сказка в плане технологии и отношения». Нефтяник — о работе в западных компаниях, покинувших Россию
Алексей Рыбаков
Мнение
«Вы влюбитесь в эстетику Советского Союза»: почему геймерам понравится игра Atomic Heart
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Не защитило ничего»: ярославна назвала симптомы заразного вируса с высокой температурой и кашлем
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление