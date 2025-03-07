Беспилотники массово атаковали Россию: в городах закрывают аэропорты

Беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, сообщили в Минобороны. ПВО уничтожила 43 БПЛА над Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и над Азовским морем, передали в ведомстве.
В Брянской области вспыхнул завод, пострадала женщина. Удар пришелся на город Стародуб, туда прилетело шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.
— В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение, — написал губернатор в своем телеграм-канале.
Местных жителей эвакуировали.
В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Людей призвали зайти в помещения и не подходить к окнам.
В Волгограде экстренно закрыли аэропорт для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».
— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — говорится в сообщении Росавиации.
При этом пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области не сообщает о каких-либо угрозах жителям Волгограда и Волгоградской области.
Также ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщили в Росавиации.