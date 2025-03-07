Беспилотники массово атаковали Россию: в городах закрывают аэропорты

Кадры из Брянской области Источник: shot_shot / T.me

Беспилотники ВСУ атаковали несколько регионов РФ, сообщили в Минобороны. ПВО уничтожила 43 БПЛА над Кубанью, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и над Азовским морем, передали в ведомстве.

В Брянской области вспыхнул завод, пострадала женщина. Удар пришелся на город Стародуб, туда прилетело шесть беспилотников, сообщил губернатор Александр Богомаз.

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— В результате террористической атаки жительница Стародубского муниципального округа, к сожалению, получила осколочные ранения. В настоящее время пострадавшая доставлена в районную больницу, где ей оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. На территории одного из перерабатывающих предприятий горит производственное помещение, — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Местных жителей эвакуировали.

В Ростовской области объявили беспилотную опасность. Людей призвали зайти в помещения и не подходить к окнам.

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В Волгограде экстренно закрыли аэропорт для «обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов».

— Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, — говорится в сообщении Росавиации.

При этом пресс-служба аппарата губернатора Волгоградской области не сообщает о каких-либо угрозах жителям Волгограда и Волгоградской области.