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Происшествия В цирке-шапито под Самарой во время представления обрушились трибуны — пострадали люди

В цирке-шапито под Самарой во время представления обрушились трибуны — пострадали люди

На трибуне сидели 20 человек, они упали с высоты в три метра

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1 комментарий
Характер травм пока неизвестен | Источник: «Сапа» / TelegramХарактер травм пока неизвестен | Источник: «Сапа» / Telegram

Характер травм пока неизвестен

Источник:

В Нефтегорске Самарской области 7 марта обрушилась трибуна цирка во время представления. Порядка 20 зрителей упали с высоты около трех метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в передвижном шапито. На представление пришло 350 зрителей.

— Конструкция стояла на льду. Во время начала представления включили обогрев, что спровоцировало ее обрушение, — сообщает «Сапа» со ссылкой на собственный источник.

По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 7 марта в 18:05. Рухнули 6 рядов со зрителями передвижного цирка в Нефтегорске на улице Нефтяников, 1. Всего упали с трибун 20 человек. Из них пострадали пятеро, в том числе 3 ребенка.

В СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что по данному факту уже возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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Комментарии
1
Гость
7 марта, 18:45
Всё рушится, напоминает римскую империю
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