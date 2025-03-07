В цирке-шапито под Самарой во время представления обрушились трибуны — пострадали люди

Характер травм пока неизвестен Источник: «Сапа» / Telegram











В Нефтегорске Самарской области 7 марта обрушилась трибуна цирка во время представления. Порядка 20 зрителей упали с высоты около трех метров. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в передвижном шапито. На представление пришло 350 зрителей.

— Конструкция стояла на льду. Во время начала представления включили обогрев, что спровоцировало ее обрушение, — сообщает «Сапа» со ссылкой на собственный источник.

По данным регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 7 марта в 18:05. Рухнули 6 рядов со зрителями передвижного цирка в Нефтегорске на улице Нефтяников, 1. Всего упали с трибун 20 человек. Из них пострадали пятеро, в том числе 3 ребенка.