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Происшествия «Дело направлено в суд»: байкер лишился ноги после аварии с «Кадиллаком» в Ярославской области

«Дело направлено в суд»: байкер лишился ноги после аварии с «Кадиллаком» в Ярославской области

Публикуем подробности ДТП у сквера в Рыбинске

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4 комментария
Авария с черным «Кадиллаком» произошла у сквера в Рыбинске | Источник: прокуратура Ярославской областиАвария с черным «Кадиллаком» произошла у сквера в Рыбинске | Источник: прокуратура Ярославской области

Авария с черным «Кадиллаком» произошла у сквера в Рыбинске

Источник:

В четверг, 6 марта, в Ярославской области прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП с мотоциклистом и «Кадиллаком». Детали аварии у городского сквера в Рыбинске сообщили в пресс-службе прокуратуры.

— По версии следствия, в августе 2024 года в дневное время обвиняемая, управляя автомобилем «Кадиллак», начав движение из парковочного кармана около дома 4 по улице Советской, не убедилась в безопасности маневра и не уступила проезд двигавшемуся в попутном направлении мотоциклу «Ямаха», — указано в пресс-службе ведомства.

С места аварии на «скорой» забрали мотоциклиста. По информации источника 76.RU, 43-летнему байкеру после ДТП врачи ампутировали ногу, теперь потерпевшему приходится передвигаться на инвалидной коляске.

Мотоцикл отбросило на несколько метров вперед | Источник: прокуратура Ярославской областиМотоцикл отбросило на несколько метров вперед | Источник: прокуратура Ярославской области

Мотоцикл отбросило на несколько метров вперед

Источник:
Дело об аварии с «Кадиллаком» у городского сквера в Рыбинске передали в суд | Источник: прокуратура Ярославской областиДело об аварии с «Кадиллаком» у городского сквера в Рыбинске передали в суд | Источник: прокуратура Ярославской области

Дело об аварии с «Кадиллаком» у городского сквера в Рыбинске передали в суд

Источник:

Обвиняемой проходит 51-летняя местная жительница, которая была за рулем иномарки. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

По части 1 статьи 264 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ПО ТЕМЕ
Кадиллак Ампутация Авария ДТП с мотоциклистом Рыбинск
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Комментарии
4
Гость
7 марта, 01:24
езжу на велосипеде, дамы на больших внедорожниках 90% не видят ничего и выезжают на дорогу не уступив, привык уже даже не надеяться что пропустят
Гость
7 марта, 04:37
тот тоже мог тише ехать
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