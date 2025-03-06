«Дело направлено в суд»: байкер лишился ноги после аварии с «Кадиллаком» в Ярославской области

В четверг, 6 марта, в Ярославской области прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП с мотоциклистом и «Кадиллаком». Детали аварии у городского сквера в Рыбинске сообщили в пресс-службе прокуратуры.
— По версии следствия, в августе 2024 года в дневное время обвиняемая, управляя автомобилем «Кадиллак», начав движение из парковочного кармана около дома 4 по улице Советской, не убедилась в безопасности маневра и не уступила проезд двигавшемуся в попутном направлении мотоциклу «Ямаха», — указано в пресс-службе ведомства.
С места аварии на «скорой» забрали мотоциклиста. По информации источника 76.RU, 43-летнему байкеру после ДТП врачи ампутировали ногу, теперь потерпевшему приходится передвигаться на инвалидной коляске.
Обвиняемой проходит 51-летняя местная жительница, которая была за рулем иномарки. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
— Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.
По части 1 статьи 264 УК РФ может грозить лишение свободы на срок до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.