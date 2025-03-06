«Дело направлено в суд»: байкер лишился ноги после аварии с «Кадиллаком» в Ярославской области

Авария с черным «Кадиллаком» произошла у сквера в Рыбинске Источник: прокуратура Ярославской области











В четверг, 6 марта, в Ярославской области прокуратура направила в суд уголовное дело о ДТП с мотоциклистом и «Кадиллаком». Детали аварии у городского сквера в Рыбинске сообщили в пресс-службе прокуратуры.

— По версии следствия, в августе 2024 года в дневное время обвиняемая, управляя автомобилем «Кадиллак», начав движение из парковочного кармана около дома 4 по улице Советской, не убедилась в безопасности маневра и не уступила проезд двигавшемуся в попутном направлении мотоциклу «Ямаха», — указано в пресс-службе ведомства.

С места аварии на «скорой» забрали мотоциклиста. По информации источника 76.RU, 43-летнему байкеру после ДТП врачи ампутировали ногу, теперь потерпевшему приходится передвигаться на инвалидной коляске.

Мотоцикл отбросило на несколько метров вперед Источник: прокуратура Ярославской области











Дело об аварии с «Кадиллаком» у городского сквера в Рыбинске передали в суд Источник: прокуратура Ярославской области











Обвиняемой проходит 51-летняя местная жительница, которая была за рулем иномарки. Дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

— Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.