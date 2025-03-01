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Происшествия обзор Россиянка насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы: новости 1 марта

Россиянка насмерть подавилась блинами на праздновании Масленицы: новости 1 марта

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Трагедия произошла на празднике | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUТрагедия произошла на празднике | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Трагедия произошла на празднике

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Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 1 марта.

YouTube частично возобновил свою работу

Видеохостинг снова начал работать, об этом сообщили россияне. У некоторых пользователей сервис работает без задержек. Однако не все операторы сотовой связи обеспечивают стабильную работу сервиса.

Сообщения о том, что работа YouTube наладилась, появились в ночь на 1 марта. Пользователи заметили, что видео стали загружаться быстрее, но у некоторых сервис по-прежнему работает с перебоями, но видео всё же можно посмотреть.

После этой информации Роскомнадзор проверил доступность видеохостинга в России и отметил, что сервис до сих пор недоступен для пользователей без подключения к VPN, передает ТАСС.

Изменения в полисе ОСАГО

С 1 марта 2024 года при постановке автомобиля на учет в ГИБДД больше не нужно предоставлять полис ОСАГО. Такое правило будет действовать, даже если владелец авто изменился, для перерегистрации машины не требуется предоставление полиса.

8 июля 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, который исключает ОСАГО из списка обязательных документов при государственной регистрации автомобилей. По новым правилам, если договор купли-продажи был оформлен через «Госуслуги» или у нотариуса, то бывший владелец может снять автомобиль с учета в день продажи.

Если же договор купли-продажи был оформлен на бумаге, то снять машину с учета можно через 10 дней после сделки, предоставив оригинал договора в регистрационное подразделение. А вот раньше владелец должен был снимать автомобиль с учета не ранее чем через 10 дней после продажи, передает Autonews.ru.

Какие документы нужны для регистрации авто:

  • паспорт нового владельца;

  • свидетельство о регистрации (СТС) — для подержанных автомобилей;

  • бумажный паспорт транспортного средства (ПТС);

  • документ о праве собственности на автомобиль или о лизинге — электронный или бумажный;

  • акт приема-передачи, если он заключался отдельно;

  • доверенность, если заявление подает не владелец;

  • действующая диагностическая карта для транспорта старше четырех лет.

В России появятся комиссии по борьбе с задержками зарплат

В регионах России откроют комиссии, которые займутся решением проблемы задержек заработной платы. Изменения в ТК РФ вступили в силу с 1 марта 2025 года.

Такие комиссии уже работают, однако лишь в некоторых регионах РФ, а теперь деятельность таких организаций станет обязательной. По информации главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, местные власти теперь будут оперативно узнавать о финансовых проблемах компаний, работающих на их территории.

— Большинство предприятий, оказавшихся в предбанкротном состоянии, стараются скрывать это до последнего. А сотрудники бывают удивительно терпеливыми и в надзорные органы обращаются, когда уже несколько месяцев не получают заработанное, — рассказал Нилов журналистам ТАСС.

Женщина подавилась блинами в Масленицу и умерла

В Красноярском крае женщина умерла от удушья во время конкурса по поеданию блинов на скорость. Трагедия произошла в селе Березовское Курагинского района на празднике, организованном местным Домом культуры. Погибшей было 37 лет.

Во время народных гуляний также был концерт и сжигание чучела. По информации очевидцев, женщина так стремилась победить, что практически не жевала блины. В какой-то момент она начала задыхаться. К сожалению, спасти ее не удалось.

Жители рассказали NGS24.RU, что на празднование Масленицы в поселке собралось большое количество людей, но скорая помощь почему-то не дежурила. В результате, когда случилось происшествие, пришлось ждать приезда медиков.

В настоящее время причина смерти не установлена. По предварительным данным, погибшая была в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобилист перевернулся на мосту в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на Мызинском мосту произошла авария. Кадры зафиксировали, как водитель не справился с управлением и врезался в ограждение, после чего автомобиль вылетел под путепровод.

Читатель NN.RU поделился с редакцией записью с камеры, которая была установлена на мосту. На кадрах видно, как автомобиль падает в кучу строительного мусора. Машина перевернулась, но водитель смог самостоятельно выбраться из нее.

На место происшествия прибыли спасатели. Они помогли мужчине добраться до скорой помощи и передали его медикам. По информации от NN.RU, мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В МЧС сообщили, что авария не повлияла на движение транспорта по Мызинскому мосту.

Машина вылетела с Мызинского моста

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Илон Маск стал отцом в 14-й раз

У Илона Маска и Шивон Зилис появился на свет четвертый ребенок — мальчик, которого родители нарекли Селдоном Ликургом. Это уже четырнадцатый ребенок американского бизнесмена. О рождении малыша Зилис сообщила в социальных сетях 1 марта.

Она поделилась, что решение рассказать всем о рождении сына они с Маском приняли вместе. Женщина назвала ребенка «замечательным и невероятным».

Зилис и Маск не состоят в официальном браке. Женщина работает в компании Neuralink, основанной предпринимателем, на должности директора по специальным проектам.

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