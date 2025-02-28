Помощник и клирик планировали убить митрополита Тихона — они готовили теракт в монастыре

Митрополит Тихон раньше возглавлял Псковскую митрополию Источник: Crimea-eparhia.ru











Митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) планировали убить. Теракт готовила военная разведка Украины, но ФСБ удалось его предотвратить. В Москве задержали двоих подозреваемых — россиянина и украинца.

— Фигуранты дали признательные показания, что в середине 2024 года были завербованы сотрудником ГУР МОУ для подготовки физического устранения митрополита Тихона, — сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

У мужчин нашли два поддельных украинских паспорта на новые имена (чтобы после теракта выехать из России) и взрывное устройство, которое, по информации ФСБ, им передали в декабре через сеть тайников.

Теракт планировали устроить помощник митрополита и клирик. Взрывное устройство они должны были установить в Сретенском монастыре и привести его в действие, когда внутри окажется митрополит.

— В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств, в рамках которого они арестованы, — добавили в ЦОС ФСБ.

Митрополит Тихон стал главой Крымской митрополии в 2023 году. До этого он возглавлял Псковскую митрополию с 2018 года, а также был священноархимандритом и игуменом Псково-Печерского монастыря.