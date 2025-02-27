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Происшествия На крупном проспекте в Ярославле сбили девушку. Момент ДТП попал на видео

На крупном проспекте в Ярославле сбили девушку. Момент ДТП попал на видео

Публикуем первые данные от полиции

946
14 комментариев
В Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / TelegramВ Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку | Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram

В Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку

Источник:

Днем в четверг, 27 февраля, на пешеходном переходе в Заволжском районе Ярославля сбили девушку. Авария произошла на проспекте Машиностроителей на пересечении с улицей Саукова.

— По предварительной информации, автомобиль «Лада» произвел наезд на девушку. По информации Госавтоинспекции, пешеход не пострадала, — сообщили на запрос портала 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Момент аварии попал в объектив городских камер. Судя по видеозаписи, девушка начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент к «зебре» приближались два авто.

Момент аварии на проспекте Машиностроителей попал на видео

Источник:

После ДТП водитель отечественной легковушки посадил девушку в салон, перевез к обочине, затем передал сотрудникам реанимобиля. После водитель дождался сотрудников Госавтоинспекции.

Водитель передал пострадавшую девушку медикам

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Комментарии
14
Гость
46 минут
Надо не Ефремова и президента здесь обсуждать, а как сделать, чтобы пешеходов не сбивали на переходах по вине водителей.
Гость
1 час
Любимый народом осужденный Ефремов в третий раз подал документы на УДО- имеет право--Первые две попытки забанили на корню- с Кренмля нет отмашки- Путин в театры не ходит- актёров за людей не считает и книг к стати не читает
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