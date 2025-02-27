На крупном проспекте в Ярославле сбили девушку. Момент ДТП попал на видео

В Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram











Днем в четверг, 27 февраля, на пешеходном переходе в Заволжском районе Ярославля сбили девушку. Авария произошла на проспекте Машиностроителей на пересечении с улицей Саукова.

— По предварительной информации, автомобиль «Лада» произвел наезд на девушку. По информации Госавтоинспекции, пешеход не пострадала, — сообщили на запрос портала 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Момент аварии попал в объектив городских камер. Судя по видеозаписи, девушка начала переходить дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент к «зебре» приближались два авто.

Момент аварии на проспекте Машиностроителей попал на видео Источник: Ярославль LIVE/Лайв (18+) / Telegram

После ДТП водитель отечественной легковушки посадил девушку в салон, перевез к обочине, затем передал сотрудникам реанимобиля. После водитель дождался сотрудников Госавтоинспекции.