НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -10

1 м/c,

зап.

 767мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,17
EUR 92,02
Пожар на рынке
Транспорт своими руками
Закрытие магазинов «Светофор»
Выпала из окна
Полеты из Ярославля в Пермь
Апартаменты за 400 тысяч
Плюсы и минусы легкого метро
Опустевший ТЦ
Закрыли больницу
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия В аргентинском городе раздался взрыв, вспыхнувшее пламя спалило целое здание — кадры

В аргентинском городе раздался взрыв, вспыхнувшее пламя спалило целое здание — кадры

Два человека отравились угарным газом

258
Написать комментарий
На фасаде сгоревшего здания была вывеска с названием компании Colombo and Magliano | Источник: La NacionНа фасаде сгоревшего здания была вывеска с названием компании Colombo and Magliano | Источник: La Nacion

На фасаде сгоревшего здания была вывеска с названием компании Colombo and Magliano

Источник:

В аргентинском городе Авельянед вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен взрыв, затем огонь быстро распространился. Это произошло в четырехэтажном здании, недалеко от моста Пуэйрредон, который отделяет город Буэнос-Айрес от пригорода.

— Пожар возник на улицах Монтес-де-Ока и Камбасерес. Предварительно, загорелся склад компании Ntextil SA, которая изначально принадлежала «Коломбо и Мальяно», — передает местная газета La Nacion со ссылкой на источники.

В целях безопасности жители этого района эвакуировались самостоятельно. На данный момент пострадали двое спасателей — они отравились угарным газом. Один из жителей района поделился, что видел, как начался пожар, при этом взрывов не было. По информации очевидца, склад находится в 100 метрах от моста.

Источник:

Согласно прогнозам синоптиков, ожидалось, что к Авельянеду с юга от Буэнос-Айреса приближается сильный шторм, который может предотвратить распространение огня. Однако пожар потушили спасатели. По информации TN, на месте работали шесть пожарных расчетов.

Склад купила компания Ntextil SA | Источник: La NacionСклад купила компания Ntextil SA | Источник: La Nacion

Склад купила компания Ntextil SA

Источник:

На фасаде сгоревшего здания была вывеска с названием компании Colombo and Magliano. Десятилетия назад в бараке собирали овечью шерсть. Позже склад купила компания Ntextil SA.

ПО ТЕМЕ
Пожар Склад Аргентина
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Ох уж эти стимпанковские очки на поэте…»: чем удивляет новый фильм с Юрой Борисовым. И стоит ли его смотреть
Надежда Губарь
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Мнение
Дикпики, извращенцы и женатики — что поджидает россиянок на сайтах знакомств. Откровенная колонка
Надежда Орлова
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление