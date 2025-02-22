В аргентинском городе раздался взрыв, вспыхнувшее пламя спалило целое здание — кадры

На фасаде сгоревшего здания была вывеска с названием компании Colombo and Magliano Источник: La Nacion











В аргентинском городе Авельянед вспыхнул пожар. Очевидцы сообщают, что перед возгоранием был слышен взрыв, затем огонь быстро распространился. Это произошло в четырехэтажном здании, недалеко от моста Пуэйрредон, который отделяет город Буэнос-Айрес от пригорода.

— Пожар возник на улицах Монтес-де-Ока и Камбасерес. Предварительно, загорелся склад компании Ntextil SA, которая изначально принадлежала «Коломбо и Мальяно», — передает местная газета La Nacion со ссылкой на источники.

В целях безопасности жители этого района эвакуировались самостоятельно. На данный момент пострадали двое спасателей — они отравились угарным газом. Один из жителей района поделился, что видел, как начался пожар, при этом взрывов не было. По информации очевидца, склад находится в 100 метрах от моста.

Источник: La Nacion

Согласно прогнозам синоптиков, ожидалось, что к Авельянеду с юга от Буэнос-Айреса приближается сильный шторм, который может предотвратить распространение огня. Однако пожар потушили спасатели. По информации TN, на месте работали шесть пожарных расчетов.

Склад купила компания Ntextil SA Источник: La Nacion









