Алые пятна на снегу: под Ярославлем насмерть сбили 5-летнюю девочку

Утром 15 ноября под Ярославлем насмерть сбили пятилетнюю девочку Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











Утром 15 ноября на дороге под Ярославлем насмерть сбили пятилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, малышка выбежала на дорогу в деревне Овсянники Некрасовского района около 8:30.

— По предварительной информации, 40-летний местный житель, двигаясь с превышением допустимой скорости на принадлежащем ему автомобиле, совершил наезд на выбежавшую на проезжую часть пятилетнюю девочку, — сообщили в прокуратуре.

По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, иномарка «Ровер» ехала на большой скорости и «лысой» резине. На месте после аварии остались пятна крови.

За рулем иномарки был 40-летний водитель Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











На этом участке дороги действует ограничение скорости 20 километров в час.

На участке дороги действует ограничение скорости Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











— Прокуратурой района <…> будет дана оценка соблюдения федерального законодательства по содержанию автомобильных дорог и о деятельности органов системы профилактики и преступлений несовершеннолетних, — прокомментировал трагедию прокурор Некрасовского района Дмитрий Андрианов.

Видео с места аварии опубликовали в прокуратуре Источник: прокуратура Ярославской области / T.me