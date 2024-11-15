Алые пятна на снегу: под Ярославлем насмерть сбили 5-летнюю девочку

Утром 15 ноября на дороге под Ярославлем насмерть сбили пятилетнюю девочку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области, малышка выбежала на дорогу в деревне Овсянники Некрасовского района около 8:30.
— По предварительной информации, 40-летний местный житель, двигаясь с превышением допустимой скорости на принадлежащем ему автомобиле, совершил наезд на выбежавшую на проезжую часть пятилетнюю девочку, — сообщили в прокуратуре.
По данным источника 76.RU в правоохранительных органах, иномарка «Ровер» ехала на большой скорости и «лысой» резине. На месте после аварии остались пятна крови.
На этом участке дороги действует ограничение скорости 20 километров в час.
— Прокуратурой района <…> будет дана оценка соблюдения федерального законодательства по содержанию автомобильных дорог и о деятельности органов системы профилактики и преступлений несовершеннолетних, — прокомментировал трагедию прокурор Некрасовского района Дмитрий Андрианов.
По факту ДТП районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы либо до четырех лет принудительных работ с лишением права занимать определенные должности.