В домах выбило окна, ранены женщина и ребенок: по Краснодарскому краю нанесли массированный удар

Последствия атаки на Кубань Источник: 93.RU

По Краснодарскому краю нанесли массированный удар БПЛА. Предупреждения о работе ПВО и угрозе беспилотной опасности слышны с вечера 16 февраля.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, одним из первых под удар попал город Славянск-на-Кубани. Обломки дронов упали на частные жилые дома: в одном — выбиты стекла, в другом — разрушена кровля.

— К сожалению, пострадала 4-летняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар, — отметил Кондратьев.

Позднее был совершен удар по поселку Ильскому Северного района. Повреждения получили около 12 домов. Пострадала женщина, ей оказали первую медицинскую помощь.

Местные жители сообщают о взрывах в небе Источник: Mash / Telegram

Как уточняет телеграм-канал SHOT, беспилотники пытались нанести урон Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе НПЗ были слышны взрывы, рядом с предприятием начался пожар.

По данным СМИ, дронами пытались атаковать местный НПЗ Источник: SHOT / Telegram