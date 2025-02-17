В домах выбило окна, ранены женщина и ребенок: по Краснодарскому краю нанесли массированный удар

По Краснодарскому краю нанесли массированный удар БПЛА. Предупреждения о работе ПВО и угрозе беспилотной опасности слышны с вечера 16 февраля.
Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, одним из первых под удар попал город Славянск-на-Кубани. Обломки дронов упали на частные жилые дома: в одном — выбиты стекла, в другом — разрушена кровля.
— К сожалению, пострадала 4-летняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар, — отметил Кондратьев.
Позднее был совершен удар по поселку Ильскому Северного района. Повреждения получили около 12 домов. Пострадала женщина, ей оказали первую медицинскую помощь.
Как уточняет телеграм-канал SHOT, беспилотники пытались нанести урон Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе НПЗ были слышны взрывы, рядом с предприятием начался пожар.
Губернатор поручил муниципалитету помочь с восстановлением поврежденных домов.