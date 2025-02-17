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Происшествия В домах выбило окна, ранены женщина и ребенок: по Краснодарскому краю нанесли массированный удар

В домах выбило окна, ранены женщина и ребенок: по Краснодарскому краю нанесли массированный удар

Очевидцы сообщают о пожаре в районе НПЗ

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Последствия атаки на Кубань

Источник:

По Краснодарскому краю нанесли массированный удар БПЛА. Предупреждения о работе ПВО и угрозе беспилотной опасности слышны с вечера 16 февраля.

Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, одним из первых под удар попал город Славянск-на-Кубани. Обломки дронов упали на частные жилые дома: в одном — выбиты стекла, в другом — разрушена кровля.

— К сожалению, пострадала 4-летняя девочка. Сейчас она находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. Если будет нужно — доставим ребенка в Краснодар, — отметил Кондратьев.

В домах выбило окна, ранены женщина и ребенок: по Краснодарскому краю нанесли массированный удар | Источник: krymsk_temaregion / TelegramВ домах выбило окна, ранены женщина и ребенок: по Краснодарскому краю нанесли массированный удар | Источник: krymsk_temaregion / Telegram
Источник: krymsk_temaregion / TelegramИсточник: krymsk_temaregion / Telegram
Источник: krymsk_temaregion / TelegramИсточник: krymsk_temaregion / Telegram

Позднее был совершен удар по поселку Ильскому Северного района. Повреждения получили около 12 домов. Пострадала женщина, ей оказали первую медицинскую помощь.

Местные жители сообщают о взрывах в небе

Источник:

Как уточняет телеграм-канал SHOT, беспилотники пытались нанести урон Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. В районе НПЗ были слышны взрывы, рядом с предприятием начался пожар.

По данным СМИ, дронами пытались атаковать местный НПЗ

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Губернатор поручил муниципалитету помочь с восстановлением поврежденных домов.

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Краснодарский край БПЛА Массированный удар Беспилотники Ранен ребенок НПЗ
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