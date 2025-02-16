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Происшествия обзор Россияне возвращались домой из Египта, но попали в Польшу: их не выпускали из самолета 10 часов. Новости 16 февраля

Россияне возвращались домой из Египта, но попали в Польшу: их не выпускали из самолета 10 часов. Новости 16 февраля

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11 комментариев
Людей не выпускали из самолета из-за отсутствия виз | Источник: Инцидент Калининград / Telegram Людей не выпускали из самолета из-за отсутствия виз | Источник: Инцидент Калининград / Telegram

Людей не выпускали из самолета из-за отсутствия виз

Источник:

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 февраля.

Шестилетний ребенок умер в семье, не признающей современную медицину

В Санкт-Петербурге скончался шестилетний мальчик. Его родители не признавали современную медицину и лечились народными методами.

Ребенок болел с января. В субботу мальчик начал задыхаться. Его отец обратился к медикам, но было уже поздно. Малыш скончался до приезда врачей. Скорая лишь констатировала смерть.

За все шесть лет ребенка ни разу не показывали врачам. У него не было ни прививок, ни медкарты. В детский сад мальчик тоже не ходил. Сама семья предпочитала спать на полу, а мать, несмотря на наличие стиральной машины, занималась этим вручную, причем без использования химии. Они также не едят мясо и выступают за единение с природой.

Итоги Мюнхенской конференции

В Германии завершилась Мюнхенская конференция по безопасности. Она шла три дня, в ней приняли участие около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители международных организаций. Россия не находится в их числе с 2022 года.

В ходе конференции прошел ряд круглых столов, посвященных политике новой администрации США и укреплению европейской обороны, но одной из ключевых тем конференции стала ситуация на Украине. США пообещали провести переговоры между странами и урегулировать конфликт, но сказать, какие гарантии безопасности при этом получит Киев, не смогли. На фоне этого страны Европы начали жаловаться, что их не зовут на переговорный процесс. В ответ на это генсек НАТО Марк Рютте попросил их выдвигать конкретные предложения.

Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов идти на контакт с Россией, но только после согласования мирного плана с американскими и европейскими властями. Помимо этого он потребовал от Запада ежегодного финансирования армии в размере 40 млрд и создания войск, сопоставимых по численности с российскими.

На конференции обсуждалось и будущее Европы, и санкции против России. К чему пришли участники по этим вопросам — в материале.

Во Владимирской области по трассе разлетелись гробы с телами

Автомобиль, который перевозил тела для кремации, попал в ДТП во Владимирской области. Он врезался в машину с полуприцепом, а та в свою очередь в легковушку.

Гробы выпали из автомобиля | Источник: Типичный Владимир / Telegram Гробы выпали из автомобиля | Источник: Типичный Владимир / Telegram

Гробы выпали из автомобиля

Источник:

Во время происшествия на проезжую часть выпало несколько гробов. Люди в ДТП не пострадали. На место приехал другой грузовик, который забрал гробы, сообщили в Госавтоинспекции.

Россияне, возвращавшиеся из Египта, застряли в самолете на 10 часов

Россияне оказались заперты в салоне самолета на 10 часов по пути из Египта в Калининград. По данным АТОР, самолет авиакомпании AlMasria, выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Калининград, из-за погодных условий не смог приземлиться в аэропорту Храброво и запросил посадку в польском городе Познань.

Самолет долетел до Калининграда, но ему вновь пришлось набирать высоту и уходить на запасной аэродром | Источник: FlightRadarСамолет долетел до Калининграда, но ему вновь пришлось набирать высоту и уходить на запасной аэродром | Источник: FlightRadar

Самолет долетел до Калининграда, но ему вновь пришлось набирать высоту и уходить на запасной аэродром

Источник:

Посадка произошла около 01:00 по мск. Но отправиться в Калининград самолет смог только 10 часов спустя. По информации источника в авиационной отрасли, время заняло решение технических и организационных вопросов. В частности, оплаты дозаправки. Выпустить пассажиров из самолета не могли из-за отсутствия виз. В итоге с учетом перелета россияне провели на борту более 14 часов.

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Комментарии
11
Гость
15 часов
В Ярославле свой прекрасный крематорий,а отдают усопших везти в Нижний потому что на 500 рублей дешевле,и привезут урну непойми с чьим прахом.Не понимаю людей алчных.
Гость &
5 часов
Вот зачем таскают эти гробы из города в город? Ну насколько уж там дешевле? Совсем уж...Сгребайте теперь,ещё и перепутают....
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