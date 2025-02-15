«Сбили девушку»: в Ярославской области машина влетела в людей на перекрестке. Видео

В Тутаеве Ярославской области автомобиль вылетел с дороги в стоящих на тротуаре пешеходов. Происшествие случилось 14 февраля в 19:45 на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей.
— Сбили девушку. Машина столкнулась с такси и вылетела прямо на людей, ждавших на тротуаре, — написали в группе «Мой Тутаев».
ДТП попало на видео.
На кадрах видно, что легковой автомобиль по касательной задевает поворачивающую машину такси, а затем меняет траекторию и вылетает на тротуар. При этом он сбил одного человека.
— Сразу за мной столкнулись. Зеленый загорелся, я перекресток проезжаю, слышу: сзади удар. Что произошло, в зеркало не видно было, — написал один из очевидцев.
В полиции уточнили, что столкнулись автомобили «Лада» под управлением 43-летнего водителя и ВАЗ, за рулем которого был 19-летний молодой человек.
— По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, также вечером 14 февраля в Ярославле машина сбила пожилого мужчину.