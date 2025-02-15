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Происшествия «Сбили девушку»: в Ярославской области машина влетела в людей на перекрестке. Видео

«Сбили девушку»: в Ярославской области машина влетела в людей на перекрестке. Видео

Что о ДТП сообщили в полиции

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1 комментарий
В Ярославской области машина влетела в пешеходов | Источник: За Тутаев / Vk.comВ Ярославской области машина влетела в пешеходов | Источник: За Тутаев / Vk.com

В Ярославской области машина влетела в пешеходов

Источник:

В Тутаеве Ярославской области автомобиль вылетел с дороги в стоящих на тротуаре пешеходов. Происшествие случилось 14 февраля в 19:45 на перекрестке проспекта 50-летия Победы и улицы Моторостроителей.

— Сбили девушку. Машина столкнулась с такси и вылетела прямо на людей, ждавших на тротуаре, — написали в группе «Мой Тутаев».

ДТП попало на видео.

На кадрах видно, что легковой автомобиль по касательной задевает поворачивающую машину такси, а затем меняет траекторию и вылетает на тротуар. При этом он сбил одного человека.

Происшествие попало на видео

Источник:

— Сразу за мной столкнулись. Зеленый загорелся, я перекресток проезжаю, слышу: сзади удар. Что произошло, в зеркало не видно было, — написал один из очевидцев.

В полиции уточнили, что столкнулись автомобили «Лада» под управлением 43-летнего водителя и ВАЗ, за рулем которого был 19-летний молодой человек.

— По предварительной информации, в результате ДТП пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, также вечером 14 февраля в Ярославле машина сбила пожилого мужчину.

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ДТП Авария Тутаев Сбили девушку
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Комментарии
1
Гость
1 час
Очередной гонщик. Что кстати с тем челом, что сбил в январе пацана на Фрунзе? Может 76ру огласит итог расследования?
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