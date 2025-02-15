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Происшествия Грузили в скорую: в Ярославле на Ленинградском проспекте сбили пешехода

Грузили в скорую: в Ярославле на Ленинградском проспекте сбили пешехода

Что известно о ДТП

365
5 комментариев
В ДТП на Ленинградском проспекте пострадал пешеход | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.comВ ДТП на Ленинградском проспекте пострадал пешеход | Источник: Подслушано в Ярославле / Vk.com

В ДТП на Ленинградском проспекте пострадал пешеход

Источник:

В Ярославле вечером 14 февраля сбили пешехода. Происшествие случилось около 18:40 в районе дома № 72 по Ленинградскому проспекту — на дублирующей дороге. Очевидцы сняли, как пострадавшего мужчину грузили в машину скорой помощи.

— По предварительной информации 54-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота» наехал на пешехода — 79-летнего мужчину, который был госпитализирован, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Пострадавшего увезла скорая помощь

Источник:

Жители Дзержинского района пишут в соцсетях, что рядом с местом аварии есть пешеходный переход. Пока не понятно, мужчину сбили на нем или нет.

— Ужасный переход. Ни освещения, ни обзора. Летом еще и деревья мешают. Очень страшно. Вдоль всей второстепенки на Ленинградском, где много переходов, ни одного фонаря, — сообщили в группе «Подслушано в Ярославле».

При этом люди отмечают, что часто сами пешеходы эту дорогу переходят в неположенных местах.

Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку случившегося, выясняются все обстоятельства.

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ДТП Авария Происшествие Сбили мужчину
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Комментарии
5
Гость
26 минут
Давят и давят людей,машина повышеной опасности и помните,если потерпевшие подадут в суд,будете платить виноваты Вы или нет!
Гость
34 минуты
Освещение переходов вообще больная тема. Перекресток Дзержинского -Труфанова, по Труфанова освещения нет вообще. Водители поворачивают в темноту. Такая же ситуация дублёр Дзержинского -Громова. По городу таких мест иного.
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