От разлива до распила. Как крушение двух танкеров с мазутом изменило жизнь на черноморском побережье

Часть танкера «Волгонефть-239» выбросило к берегу в районе Анапы Источник: оперштаб Краснодарского края











15 декабря 2024 года в результате сильного шторма в Керченском проливе потерпели бедствие два российских танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Волны высотой до 9 метров и ветер скоростью более 20 м/с стали причиной разлома корпусов обоих судов.

Эти события привели к одной из крупнейших экологических катастроф на черноморском побережье. Что происходит спустя два месяца? Каковы последствия для виновников и пострадавших, есть ли результаты по ликвидации ЧС? Портал 93.RU разбирался в ситуации.

Источник: Городские медиа

Что случилось?

«Волгонефть-212» получила пробоину, после чего корпус корабля разломился пополам, и судно начало тонуть. На борту находились 13 членов экипажа, из которых один погиб, а остальные были эвакуированы и госпитализированы.

«Волгонефть-239» также разломилась на две части. Кормовая часть судна села на мель в районе мыса Панагия в границах порта Тамань. Экипаж из 14 человек был спасен в полном составе.

Согласно данным Минтранса, оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, из которых в море попало 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Площадь загрязнения достигла 400 км², затронув побережья Краснодарского края и западной части Крыма.

Видео с места ЧП Источник: 93.RU

Почему это произошло?

Катастрофа стала следствием ряда факторов, включая организационные ошибки, технические ограничения судов и сложные погодные условия. Вот ключевые причины, которые привели к трагедии.

Экипаж «Волгонефти-212» планировал завершить выгрузку мазута в порту Кавказ до 25 ноября 2024 года, чтобы успеть покинуть Керченский пролив до окончания срока действия транспортных документов (30 ноября). Однако процесс затянулся из-за приоритетной разгрузки танкеров «Роснефти». По словам капитана «Волгонефти-239», аналогичная ситуация произошла и с их судном. Даже попытка ускорить процесс через заявление о поломке котла не помогла пройти в очередь.

В итоге оба танкера оставались загруженными до последнего дня действия документов. Только 30 ноября «Волгонефть-212» получила команду на выгрузку, но мазут так и не был перемещен на сушу. Оба судна простояли в перегрузочном районе порта Кавказ до начала шторма.

Танкер не предназначен для плавания в шторм Источник: Корабел.ру











Кроме того, оба танкера относятся к классу «река-море» и предназначены для эксплуатации преимущественно на реках, водохранилищах и в ограниченных прибрежных морских районах. Эти суда не рассчитаны на плавание в условиях сильного шторма. Максимально допустимая высота волны для «Волгонефти-212» составляет 2,5 метра, а для «Волгонефти-239» — всего 2 метра. В день катастрофы высота волн достигала 9 метров, что значительно превысило возможности судов.

Штормовые волны создают опасную нагрузку на конструкцию таких танкеров: приподнимая нос и корму судна, они оставляют среднюю часть без поддержки, что может привести к разлому корпуса. Именно это произошло с обоими танкерами.

Вдобавок техническое состояние танкеров также сыграло свою роль. В день катастрофы «Волгонефти-212» исполнилось 55 лет — судно было построено в 1969 году. Танкер «Волгонефть-239» эксплуатировался с 1973 года. Несмотря на проведенные ранее проверки (последняя дефектация корпуса была выполнена в феврале 2024 года), возраст судов и их длительная эксплуатация могли стать дополнительным фактором риска.

По мнению компании-судовладельца танкера «Волгонефть-239», одной из причин катастрофы стали действия служб порта Кавказ. В перегрузочном районе якобы оказалось больше судов, чем мест для безопасного укрытия при непогоде. Кроме того, порт, по мнению представителей компании, не предпринял мер по переводу загруженных танкеров в Азовское море после получения штормового прогноза.

Еще одно видео с места крушения Источник: 93.RU

Режим повышенной готовности

Крушение танкеров в Керченском проливе привело к значительному разливу мазута, вызвавшему экологическую катастрофу на черноморском побережье. Оба судна перевозили в общей сложности 9,2 тысячи тонн мазута: 4,9 тысячи тонн на борту «Волгонефти-212» (что превышало максимальную грузоподъемность судна) и 4,3 тысячи тонн на «Волгонефти-239».

Так выглядел берег в Благовещенской 17 декабря Источник: Краснодар | Телетайп / T.me

Согласно данным Морспасслужбы, в море попало около 3750 тонн нефтепродуктов, что составляет примерно 40% от общего объема груза. Эти цифры позже подтвердил президент России Владимир Путин. Однако к 3 января Минтранс РФ уменьшил оценку масштабов разлива до 2,4 тысячи тонн. В то же время независимые эксперты и экологи считают, что реальные объемы загрязнения могут быть и выше.

Первые дни после аварии не были организованы масштабные действия по предотвращению распространения мазута. Хотя 16 декабря в Темрюкском районе был введен режим повышенной готовности, вплоть до утра 17 декабря власти Краснодарского края и Анапы не подтверждали факт попадания нефтепродуктов на берег. После появления видеозаписей очевидцев губернатор Кубани Вениамин Кондратьев официально заявил о загрязнении побережья.

25 декабря на Кубани ввели краевой режим ЧС, а 26 декабря — федеральный режим ЧС. О последнем попросил губернатор Кондратьев.

Мазут вынесло на береговую линию протяженностью около 50 километров — от поселка Веселовка в Темрюкском районе до станицы Благовещенской в Анапе. Позже загрязнение распространилось на побережье Крыма, включая Севастополь и берега Азовского моря. Наиболее пострадали пляжи Анапы и Тамани.

Еще одно видео с пятнами мазута в Анапе Источник: Юрий Озаровский / T.me

К 8 января в Крыму было зафиксировано 50 мест выброса мазута, а 10 января произошел новый разлив из кормовой части танкера «Волгонефть-239», севшей на мель у мыса Панагия. Площадь нового разлива составила 2,8 тысячи квадратных метров, а его протяженность от кормы корабля до побережья Краснодарского края — около 300 метров.

Ликвидация

Ликвидация последствий разлива мазута в Черном море началась 16 декабря 2024 года с организации телеграм-группы «Разлив нефти в Черном море», которая быстро привлекла внимание местных жителей и волонтеров.

17 декабря власти развернули оперативные штабы в двух муниципалитетах. На место были направлены 267 человек из регионального отряда «Кубань-СПАС» и МЧС России, 50 единиц техники и около 600 волонтеров.

В последующие дни к уборке привлекли бюджетников из разных муниципалитетов, включая сотрудников администрации, муниципальных учреждений, предприятий, а также молодежь и казаков.

Один из этих ребят приехал из Екатеринбурга в гости, но не смог пройти мимо беды Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Однако организация работ, особенно в первые дни, была недостаточно эффективной. Многие работники использовали только тканевые перчатки, что запрещено при работе с нефтепродуктами. Практически никто не носил защитные маски и спецкостюмы, мелкие куски мазута часто собирали руками.

У работников без респираторов со временем появились симптомы отравления: тошнота, головная боль, резь в глазах. 23 декабря министр здравоохранения Кубани сообщил о пяти обращениях за медицинской помощью. Однако 27 декабря врач Центра медицины катастроф заявил об отсутствии случаев отравлений.

Волонтеры говорили, что техники не хватает Источник: пресс-служба мэрии Анапы











По последним данным, собрано более 185 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта. На площадку временного хранения вывезено около 143 тысяч тонн загрязненного грунта. На полигоны для сбора и утилизации вывезено более 45 тысяч тонн, вибрационной установкой очищено больше 23,5 тысячи тонн песка. Очищено 356 километров берега в Краснодарском крае, 213 километров — в Крыму.

26 января 2025 года правительство РФ выделило 1,5 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива.

Распилят всё

Ликвидация последствий разлива мазута в Черном море потребовала значительных усилий по вывозу загрязненного песка. Процесс начался 18 декабря 2024 года, когда на побережье были направлены первые 15 самосвалов, а уже на следующий день количество спецтехники увеличилось до 70 единиц. В общей сложности на пляжах работало около 200 единиц техники.

21 декабря оперштаб Краснодарского края сообщил, что песок с мазутом отправляется на сертифицированный полигон предприятия «Биопотенциал» в хуторе Белый Темрюкского района. Однако уже 23 декабря стало известно, что отходы временно складируют на площадке в промзоне Анапы (ул. Смолянка, 24), расположенной всего в 10 метрах от жилых домов. Это вызвало протесты местных жителей, и 26 декабря власти пообещали прекратить использование этой площадки.

Так выглядит площадка в одном из видео Источник: оперштаб Кубани

28 декабря была организована новая площадка для временного хранения загрязненного песка в хуторе Воскресенском. Она занимает площадь 2,8 гектаров и оснащена асфальтобетонным основанием толщиной 15 сантиметров для предотвращения попадания нефтепродуктов в почву.

По периметру выполнена обваловка, чтобы исключить вымывание мазута дождем. Несмотря на заверения властей о накрытии песка брезентом для предотвращения испарений, опубликованные видео показывают обратное.

Ее вместимость составляет 200 тысяч тонн. Планировалось изначально, что весь песок будет вывезен на утилизацию в течение 2–3 месяцев. Власти Кубани заключили контракты на 781 миллион рублей по вывозу и переработке песка с мазутом.

При этом процесс вывоза мазута сопровождался многочисленными проблемами. В частности, волонтеры сообщали о долгом простаивании мешков с песком в ожидании самосвалов, из-за чего нефтепродукты начинали вытекать обратно.

Использовались неподходящие мешки (тканевые и пластиковые), что приводило к тому, что мазут вытекал или смывался водой обратно в море. Некоторые участки пляжей оставались загрязненными из-за недостатка техники и координации.

Процесс сбора мазута со дна моря Источник: оперштаб Краснодарского края

Что касается затонувшего танкера «212», сроки его подъема остаются неопределенными. На заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщалось, что фрагменты корабля должны быть подняты до 16 июня 2025 года, однако глава МЧС РФ Александр Куренков назвал эти сроки слишком долгими и потребовал ускорить процесс.

По оценкам экспертов группы компаний Hydro из Екатеринбурга, финансовые затраты на подъем фрагментов танкера могут составить от 200 миллионов до 1 миллиарда рублей. Если этим займется правительство, процесс может занять около трех месяцев; если владельцы судов или частные компании — до года.

Демонтаж «239»-го, севшего на мель, в полном разгаре. Корабль распиливают на части. Работы планируется завершить до конца марта.

Мертвые дельфины

Пострадало минимум 5,8 тысячи птиц, по официальным данным. В Анапе и Темрюкском районе спасли более 4,8 тысячи птиц.

Волонтеры спасли тысячи птиц Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Обнаружено более 60 мертвых дельфинов, хотя связь с разливом мазута подтверждена только в половине случаев. Особенно пострадали азовки (морские свиньи) — краснокнижный вид.

Эксперты предупреждают, что катастрофа может привести к полному исчезновению или значительному сокращению популяции.

Волонтеры организовали штаб для спасения птиц, работая круглосуточно. 8 января открыли новый единый центр по спасению птиц на базе анапского пансионата.

От разлива нефти могут пострадать около 50 краснокнижных видов. Экологи прогнозируют, что восстановление экосистемы может занять не менее 10 лет. Ситуация остается критической, и для полной оценки долгосрочных последствий для экосистемы Черного моря потребуются дальнейший мониторинг и исследования.

Спасти пляжи

Разлив мазута в Черном море нанес колоссальный ущерб окружающей среде, последствия которого будут ощущаться на протяжении многих лет. Несмотря на усилия по ликвидации основных скоплений нефтепродуктов, остается проблема с мелкими частицами, содержащими канцерогенные вещества. Эти частицы загрязняют береговую линию и представляют опасность для здоровья людей и экосистемы.

Мешки не всегда вывозили сразу Источник: Валерия Дульская / 93.RU











Мазут содержит большое количество канцерогенных веществ, способных вызывать различные заболевания, включая онкологические. Длительное воздействие этих веществ на организм человека может привести к серьезным последствиям.

Мелкие частицы мазута, оставшиеся в песке на пляжах, представляют серьезную проблему. Летом под воздействием высоких температур они начнут плавиться, повторно загрязняя побережье.

От центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе оборудовали более 20 километров защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута

Источник: yandex.ru / maps











Для решения этой проблемы используют сельскохозяйственные полипропиленовые сети, но эффективного способа очистки песка от мелких частиц пока не найдено. Волонтеры используют ручные методы, такие как просеивание песка через грабли с сеткой и пластиковые коробки, но этого недостаточно.

Также вдоль побережья вырыли ров и сделали насыпь для предотвращения новых разливов нефтепродуктов.

13 января в оперштабе сообщили о тестировании новой машины для очистки песка — Powerscreen Chieftain 1400. Эта модель предназначена для сухого разделения сыпучих материалов и используется в горнодобывающей промышленности, утилизации отходов и рекультивации почвы. Стоимость такой машины варьируется от 2,7 миллиона рублей (б/у) до 25 миллионов рублей (новая).

Судя по состоянию машины, она может быть не новой Источник: оперштаб Кубани











Потребуется еще лет 10

Власти Краснодарского края делали противоречивые заявления о сроках очистки побережья. 21 декабря губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на это уйдет месяц, а к курортному сезону пляжи будут полностью очищены от нефтепродуктов. Через пару дней он скорректировал сроки, пообещав убрать мазут до 1 февраля, максимум до 1 марта.

31 декабря первый вице-губернатор Игорь Галась заявил, что основной фронт работ будет завершен в течение недели, если не будет новых выбросов мазута. Однако уже 1 января в результате шторма произошло повторное загрязнение, и общая площадь загрязнения выросла до 63 километров. Кроме того, произошел повторный разлив из кормы танкера, застрявшего на мели.

Георгий Каваносян, эколог и ведущий экопроекта «Сортировочная», считает, что собирать мазут в Черном и Азовском морях придется в течение двух следующих лет. Он ожидает, что концентрация углеводородов снизится до предельно допустимых значений только к 2027 году, а на полную очистку, которую доделают бактерии, потребуется еще лет 10 как минимум.

С ним согласен и биолог Вениамин Голубитченко. По его словам, несмотря на активные работы по очистке пляжей, проблема загрязнения будет сохраняться еще долгое время:

— Мазут будет выбрасываться дополнительно и достаточно длительное время, потому что он находится во взвешенном состоянии в воде и большей частью осел на дне, — рассказал ученый журналисту 93.RU.

Перед распилом судна из него выкачали остатки мазута Источник: оперштаб Краснодарского края











Катастрофа сильно повлияет на популяцию рыб и отразится на вылове. Нефтепродукты будут постепенно распадаться, отравляя живые организмы. Мазут уже проник в почву, делая ее непригодной для жизни растений и почвенной микрофлоры.

У тех, кто был занят в уборке мазута, со временем могут появиться проблемы со здоровьем из-за вдыхания вредных паров и непосредственного контакта с нефтепродуктами. В январе скоропостижно скончался студент-волонтер, работавший с мазутом на пляже. Родные уверены, что он надышался нефтепродуктами, а власти и администрация его колледжа уверяют, что парень был там сам по себе, а не с группой учреждения.

Мазут будет продолжать выбрасываться на очищенные пляжи, поскольку его «залежи» находятся на дне моря. Это означает, что летом потребуется повторная уборка. 24 декабря Роспотребнадзор Кубани не обнаружил опасных веществ в море, но после возмущений общественности исправил заявление.

Несмотря на заявления властей о скорой ликвидации последствий катастрофы, экологи предупреждают о долгосрочных угрозах для природы и здоровья человека. Полное восстановление экосистемы Черного моря может занять десятилетия.

26 декабря губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о выделении 1,2 миллиарда рублей из резервного фонда на ликвидацию последствий разлива мазута. В 2024 году было выделено 400 миллионов рублей, в 2025 году планируется выделить еще 800 миллионов рублей.

На берег выбросило десятки мертвых животных Источник: Волонтер Дарья / личный архив











Прогнозы неоднозначные

Эти средства будут направлены на вывоз и утилизацию загрязненного грунта, восстановление дорожной сети Анапы и Темрюкского района (из-за работы тяжелой техники дорожная сеть получила серьезные повреждения), восстановление уникальных песчаных дюн в районе Анапы.

Серьезные опасения вызывают последствия для предстоящего туристического сезона. Сложно предсказать, сколько людей откажутся от поездки на черноморское побережье в этом году и как это отразится на доходах курортов.

В конце декабря появились противоречивые сообщения о ситуации с бронированием отелей в Анапе: «Известия» со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств Александра Мкртчяна сообщили об отмене 90% бронирований в отелях Анапы. А ТАСС со ссылкой на вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина заявил, что отмена бронирований туров в Анапу на новогодние праздники составила всего 1–2%.

Из-за загрязнения пляжей может снизиться поток туристов, что повлечет за собой сокращение доходов отелей, ресторанов и других предприятий сферы обслуживания.

Турэксперт и генеральный директор агентства индивидуального туризма Рамиль Мифтахов рассказал журналисту 93.RU, что прогнозы на текущий год неоднозначны из-за экологической ситуации:

— Если пляжи будут очищены от нефтяных загрязнений, и мы сохраним прошлогодний объем турпотока, это уже можно будет считать хорошим результатом. Однако наши граждане склонны к скептицизму в отношении официальной информации, что может повлиять на их решения о поездках.

Берег Черного моря сильно пострадал Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Он предложил рассмотреть меры поддержки на местном уровне. По его словам, региональные власти могли бы снизить или временно отменить местные налоги для гостиниц.

Также катастрофа может привести к снижению популяции рыбы и ухудшению качества морепродуктов, что негативно скажется на рыболовной отрасли. Загрязнение почвы в прибрежной зоне может повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур.

Оценка убытков

После крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе были возбуждены уголовные дела и начаты расследования для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Изначально оба дела были возбуждены по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (статья 263 УК РФ).

Дело по «Волгонефти-212» было переквалифицировано на более тяжкий состав (часть 2 статьи 263 УК РФ) в связи с гибелью члена экипажа.

Капитана «Волгонефти-212» арестовали на два месяца. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест на два месяца, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Пермская госинспекция труда наложила штраф на ООО «Кама шиппинг» за необучение экипажа танкера нормам охраны труда и оказанию первой помощи. Минтранс России сообщил, что оба судна находились в проливе без лицензии на перевоз опасных грузов внутренним водным и морским транспортом. Утверждается, что танкеры «Волгонефть» нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что собственники судов возьмут на себя ответственность по подъему и утилизации аварийных танкеров, а также возместят экологический ущерб.

Так проходит демонтаж корпуса танкера Источник: Минтранс России











Следователи планируют оценить действия экипажа в сложных метеоусловиях, проверить состояние самих танкеров и качество их обслуживания, включая условия приобретения и проведения ремонта.

24 декабря глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о недостаточности мер по ликвидации загрязнения акватории Черного моря. Это расследование продолжается.

Оценка убытков туроператоров и отельеров из-за возможного снижения турпотока пока не проводилась.

Новороссийская транспортная прокуратура инициировала три иска против судовладельцев по части 2 статьи 14.43 Кодекса об административных правонарушениях РФ, которая касается нарушения требований технических регламентов. В частности:

ООО «Кама шиппинг» обвиняется в нарушениях на танкерах «Волгонефть-212» и «Прикамье»;

ЗАО «Волгатранснефть» предъявлены претензии относительно судов «Волгонефть-109», «Волгонефть-239» и «Волгонефть-270».

Стоит отметить, что 15 декабря 2024 года в зоне шторма находились танкеры «Прикамье», «Волгонефть-109», «Волгонефть-212», «Волгонефть-239» и «Волгонефть-270». «Волгонефть-109» подал сигнал бедствия 17 декабря спустя два дня после ЧС с «212»-м и «239»-м.

А 13 февраля в Арбитражном суде Краснодарского края назначили штрафы:

«Кама шиппинг» — 30 тысяч рублей (ЧП с «Приморье»);

«Волгатранснефть» — 600 тысяч рублей (по 300 тысяч за ЧП с «Волгонефть-239» и «Волгонефть-109»).