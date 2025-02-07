В центре Ярославля жестко столкнулись элитные иномарки. Видео

Вечером в пятницу, 7 февраля, в центре Ярославля столкнулись «Мерседес» и «Шевроле». Две элитные иномарки от удара раскидало по улице Свободы, напротив главного входа в торгово-развлекательный центр «Аура».
— Жесткое и «дорогое» ДТП у «Ауры». Столкнулись «Шевроле-Камаро» и «Мерседес». Обстоятельства ДТП уточняются, — подписали видео в группе «Жесть Ярославль».
Судя по кадрам с места аварии, «Шевроле» от удара выехало на тротуар и врезалось в дерево. У «Мерседеса» разбита передняя часть.
Детали столкновения уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
— Около 21:30 в районе дома 55 по улице Свободы города Ярославля произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Мерседес». По предварительной информации без пострадавших, — прокомментировали в полиции.
Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», разбитые иномарки заняли средний и правый ряды, движение затруднено. Вокруг авто собрались десятки зевак.