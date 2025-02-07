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ДТП с «Мерседесом»
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Происшествия В центре Ярославля жестко столкнулись элитные иномарки. Видео

В центре Ярославля жестко столкнулись элитные иномарки. Видео

Публикуем первые подробности о ДТП

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10 комментариев
В полиции рассказали подробности ДТП с «Мерседесом» у «Ауры» в Ярославле | Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды», «Жесть Ярославль» / TelegramВ полиции рассказали подробности ДТП с «Мерседесом» у «Ауры» в Ярославле | Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды», «Жесть Ярославль» / Telegram

В полиции рассказали подробности ДТП с «Мерседесом» у «Ауры» в Ярославле

Источник:

Вечером в пятницу, 7 февраля, в центре Ярославля столкнулись «Мерседес» и «Шевроле». Две элитные иномарки от удара раскидало по улице Свободы, напротив главного входа в торгово-развлекательный центр «Аура».

— Жесткое и «дорогое» ДТП у «Ауры». Столкнулись «Шевроле-Камаро» и «Мерседес». Обстоятельства ДТП уточняются, — подписали видео в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам с места аварии, «Шевроле» от удара выехало на тротуар и врезалось в дерево. У «Мерседеса» разбита передняя часть.

На Свободы столкнулись две дорогие иномарки | Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды» / TelegramНа Свободы столкнулись две дорогие иномарки | Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды» / Telegram

На Свободы столкнулись две дорогие иномарки

Источник:

Детали столкновения уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

— Около 21:30 в районе дома 55 по улице Свободы города Ярославля произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Мерседес». По предварительной информации без пострадавших, — прокомментировали в полиции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции

Источник:

Кадры с места аварии с «Шевроле-Камаро» и «Мерседесом»

Источник:
Передняя часть «Мерседеса» раскурочена | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramПередняя часть «Мерседеса» раскурочена | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Передняя часть «Мерседеса» раскурочена

Источник:

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», разбитые иномарки заняли средний и правый ряды, движение затруднено. Вокруг авто собрались десятки зевак.

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ДТП Мерседес Авария Столкновение Элитные авто
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Комментарии
10
Гость
44 минуты
а вот когда наши люди разбиваются то на фото машины двадцатилетние для нас скрепная нищета по плану
Гость
1 час
У них наверно и осаго нет
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