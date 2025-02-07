В центре Ярославля жестко столкнулись элитные иномарки. Видео

В полиции рассказали подробности ДТП с «Мерседесом» у «Ауры» в Ярославле Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды», «Жесть Ярославль» / Telegram











Вечером в пятницу, 7 февраля, в центре Ярославля столкнулись «Мерседес» и «Шевроле». Две элитные иномарки от удара раскидало по улице Свободы, напротив главного входа в торгово-развлекательный центр «Аура».

— Жесткое и «дорогое» ДТП у «Ауры». Столкнулись «Шевроле-Камаро» и «Мерседес». Обстоятельства ДТП уточняются, — подписали видео в группе «Жесть Ярославль».

Судя по кадрам с места аварии, «Шевроле» от удара выехало на тротуар и врезалось в дерево. У «Мерседеса» разбита передняя часть.

На Свободы столкнулись две дорогие иномарки Источник: «Дороги Ярославля и лисапеды» / Telegram

Детали столкновения уточнили порталу 76.RU в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

— Около 21:30 в районе дома 55 по улице Свободы города Ярославля произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле» и «Мерседес». По предварительной информации без пострадавших, — прокомментировали в полиции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Кадры с места аварии с «Шевроле-Камаро» и «Мерседесом» Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram

Передняя часть «Мерседеса» раскурочена Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram









