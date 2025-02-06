В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет. Есть погибшие: новости 6 февраля

Кадры с места крушения Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 февраля.

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

В Московской области, в районе аэродрома Мячково, потерпел крушение легкомоторный самолет Р2002 Sierra. Он выполнял учебно-тренировочный полет, а в 13:10 по местному времени с ним пропала связь. По предварительной информации на борту были курсант и пилот-инструктор, они погибли, передает Telegram-канал 112.

Инцидент подтвердил пилот другого легкомоторника. Его попросили пролететь в районе места крушения, около аэродрома Мячково. Он сообщил, что увидел горящий борт. Обстоятельства ЧП устанавливаются. На месте работают экстренные службы.

Источник: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Акула напала на российскую туристку на Мальдивах

Российская туристка пострадала от нападения акулы на Мальдивах. По данным SHOT, женщина отправилась на групповую экскурсию с гидом, где они плавали в море и фотографировались. В воде гид показал женщине стаю акул, схватил ее за руку и поплыл к хищникам, чтобы сфотографироваться.

Источник: shot_shot / T.me

По словам пострадавшей, гид так сильно ее держал, что она стала захлебываться водой и барахтаться, из-за чего ударила рукой по одной из акул. После этого туристка почувствовала укус.

Раненая россиянка отплыла к лодке, но не стала паниковать и спокойно перебинтовала руку, чтобы не пугать других отдыхающих.

Американские ученые обнаружили новый опасный вирус

Ученые из США случайно обнаружили потенциально опасный для человека вирус. Его носителем является млекопитающее землеройка, которая обитает в живой природе Алабамы. Сам вирус обнаружили случайно, исследовав образцы, которые были заморожены в лаборатории, и дали ему название — Camp Hill.

Этот вирус принадлежит к тому же семейству, что и смертельный Нипах (Nipah) и Хендра (Hendra). Теперь ученые обеспокоены тем, что новый вирус может вызвать очередную пандемию и активно его изучают.

Вирус Нипах — вид вирусов, вызывающий тяжелую болезнь, для которой характерны воспаление мозга (энцефалит) или респираторные заболевания. Вирус Хендра (Hendra henipavirus) — зоонозный вирус, обнаруженный исключительно в Австралии. Симптомы заражения вирусом Нипах — поражение мозга, энцефалит, простуда, рвота, судороги, кашель, боль в горле, слабость, дезориентация и кома. Лекарств от этого вируса нет.

— Учитывая высокую летальность вирусов, обнаружение Camp Hill (Camp Hill virus) в Северной Америке вызывает опасения о возможных будущих вспышках. Необходимы дальнейшие исследования потенциала заражения человека и стратегий по смягчению передачи, — говорится в публикации ученых.

США отказались выполнить главное условие Зеленского

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог считает невозможным вариант с размещением ядерного оружия в этой стране, как этого ранее требовал Владимир Зеленский. Об этом Келлог рассуждал в эфире Fox News.

— Шанс того, что они получат свое ядерное оружие назад, где-то между мизерным и нулевым. Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет, — заявил посланник.

Еще в январе украинский лидер заявил, что готов пойти на переговоры с Россией, но для разрешения конфликта Киеву нужно получить гарантии безопасности от США. При этом лучшим вариантом в этом случае станет вступление Украины в НАТО. Однако сейчас против этого выступают другие государства — Венгрия, Германия, Словакия и США.

Россия и Абхазия планируют наладить регулярное авиасообщение к лету

К старту летнего сезона 2025 года планируется запуск регулярного авиасообщения между Россией и Абхазией. Пробный полет в обновленный аэропорт Сухума состоится уже завтра. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Российской Федерации Роман Старовойт в беседе с ТАСС 6 февраля.

— Мы ожидаем, что в преддверии туристического сезона 2025 года будет открыто регулярное авиасообщение, — подчеркнул министр транспорта.