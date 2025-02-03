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Происшествия Взрыв в ЖК "Алые паруса" в Москве В Москве пытались убить основателя батальона «АрБат»: что известно о пострадавших и исполнителе взрыва в элитном ЖК

В Москве пытались убить основателя батальона «АрБат»: что известно о пострадавших и исполнителе взрыва в элитном ЖК

Спасательные работы на месте завершили

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1 комментарий
В этом доме произошел взрыв | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ этом доме произошел взрыв | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В этом доме произошел взрыв

Источник:

В Москве произошел взрыв в ЖК «Алые паруса». Предварительно, целью являлось убийство основателя батальона «АрБат» Армена Саркисяна. Сейчас за его жизнь борются врачи.

— Саркисян госпитализирован в тяжелом состоянии. Погиб его охранник, — сказал собеседник ТАСС в оперативных службах. Ранее поступали сообщения, что основатель батальона не выжил.

Армен Саркисян родился в Армении в 1978 году. Затем переехал в Горловку (ДНР), где начал заниматься боксом. Позже стал президентом Федерации бокса ДНР. В сентябре 2022-года Саркисян создал Армянский батальон «АрБат» в составе Дикой Дивизии Донбасса. Летом 2023 года батальон вошел в систему Минобороны России.

По данным SHOT, Саркисяну ампутируют левую ногу, он в коме. Также у него черепно-мозговая травма, контузия и ожоги.

Покушение Саркисяна было заказным и тщательно спланированным, рассказали ТАСС в оперативных службах. Мощность взрывного устройства составила до одного килограмма в тротиловом эквиваленте. Взрывотехники и кинологи проверяют на наличие взрывных устройств все машины, припаркованные рядом с ЖК и в паркинге.

Армен Саркисян получил серьезные травмы | Источник: Bf-dpr.ruАрмен Саркисян получил серьезные травмы | Источник: Bf-dpr.ru

Армен Саркисян получил серьезные травмы

Источник:

В СМИ пишут о разных версиях произошедшего. По одной из них взрывное устройство в ЖК «Алые паруса» мог пронести курьер. СВУ могли заложить под диван, который стоит в холле по пути от лифтов к главному входу, и привести в действие дистанционно.

СВУ могла заложить девушка среднего роста с длинными волосами и в темной куртке. Именно такую видела местная жительница перед взрывом в холле, спустя несколько минут после этого прогремел взрыв. Свидетельницу смутило, что при виде нее девушка запаниковала и начала прятать лицо. По другим данным, разыскивают мужчину 35–45 лет. Его личность пока не установлена.

Сейчас спасатели и пожарные уже завершили работу на месте взрыва. Для эвакуации пострадавших был задействован вертолет. Житель подъезда, где произошло ЧП, и сосед Армена Саркисяна Владимир вышел из дома за 10 минут до взрыва. Когда он вернулся, в холл уже не пускали. Жильцов дома доставят в пункты временного размещения на автобусах.

Взрыв в подъезде ЖК «Алые паруса» в Москве произошел сегодня утром. Первые секунды после происшествия попали на видео. Судя по кадрам, пострадавшие не могли выйти из подъезда из-за заклинивших дверей и пытались выбить стекло. В результате один человек погиб и еще как минимум пятерых доставили в больницу. Личность погибшего всё еще устанавливают. СК возбудил дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. О происходящем в режиме онлайн пишет MSK1.RU.

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Взрыв ЖК Алые паруса Армен Саркисян Пострадавшие Исполнитель
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Комментарии
2
Гость
1 час
не пытались, а того
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