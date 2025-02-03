Пожар на НПЗ и перебои с электричеством: Россию атаковали 70 беспилотников

Дроны атаковали после праздничного салюта Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Россия подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Над регионами уничтожили 70 дронов. Расскажем, что известно об ударах к этому часу.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 27 БПЛА — над Ростовской областью, 25 БПЛА — над Волгоградской областью, семь — над Астраханской, пять — над Воронежской, четыре — над Белгородской и два над Курской областью, — сообщили в Минобороны РФ.

Атака по Волгоградской области началась буквально через час после празднования годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. После салюта местные жители заметили яркие вспышки и громкие хлопки.

Атака застала жителей региона врасплох Источник: V1.RU / Telegram











Из-за падения обломков разгорелся пожар на нефтеперерабатывающем заводе и были проблемы с электричеством.

Дроны издавали громкие звуки во время полета Источник: SHOT / Telegram

— Сегодня ночью силы ПВО Министерства обороны отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа на территорию Волгоградской области. Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет. В результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, — сообщил в Telegram-канале губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Сейчас пожар локализовали, а электроснабжение восстановили.

На видео можно заметить яркую вспышку Источник: Mash / Telegram

В Ростовской области, по данным врио главы региона Юрия Слюсаря, атаке подверглись семь районов. К счастью, обошлось без жертв. Информация о разрушениях уточняется.

В Астраханской области назвали цель атак. Там тоже обошлось без пострадавших.

— Сегодня ночью ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание, — рассказал губернатор Игорь Бабушкин.