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Происшествия Спецоперация на Украине «На похороны принесли венок „Любимой жене“». Боец СВО приехал в отпуск в Тюменскую область и убил жену

«На похороны принесли венок „Любимой жене“». Боец СВО приехал в отпуск в Тюменскую область и убил жену

В день трагедии женщина накрыла стол для мужа и позвала родных

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2 комментария
На фото 18-летняя Людмила держит портрет мамы. У Екатерины осталось четверо детей, двое из них&nbsp;— несовершеннолетние | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНа фото 18-летняя Людмила держит портрет мамы. У Екатерины осталось четверо детей, двое из них&nbsp;— несовершеннолетние | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На фото 18-летняя Людмила держит портрет мамы. У Екатерины осталось четверо детей, двое из них — несовершеннолетние

Источник:

Алексей позвонил Людмиле и попросил заехать к ним, когда она развезет гостей. В этот момент у нее кольнуло сердце. Девушка почувствовала: произошло что-то страшное. Людмила взяла с собой старшего брата. Когда он зашел в дом к Алексею, увидел, как тот моет изувеченное тело мамы. Через несколько минут приехала скорая — констатировала смерть Екатерины, потом — Следственный комитет. Алексея увезли в отдел полиции и обвинили в убийстве своей жены. 72.RU рассказывает историю простой семьи из Тюменской области, в которой случилась трагедия, когда с СВО домой приехал отец.

Алексей и Екатерина

41-летняя Екатерина жила в Ялуторовске. Работала пекарем, поваром в школьной столовой. Она была эффектной женщиной: стройная, с густыми черными блестящими волосами и пухлыми губами — практически на всех фото накрашенными яркой помадой. «Во всей жизни самый добрый человек», — говорит о маме старший сын Владимир.

— У нее был первый муж Виктор. Его убили, когда она была беременна старшим сыном Вовой. Потом она нашла моего отца Илью — он тоже умер, когда мне было полтора года. И через год она познакомилась с Лешей, — спокойно рассказывает Людмила, дочь Екатерины.

—&nbsp;Мама во всей жизни самый добрый человек. Всегда нам помогала. Если придешь, всегда еды с собой даст, поможет финансово,&nbsp;— рассказывает про маму старший сын | Источник: предоставлено родными Екатерины —&nbsp;Мама во всей жизни самый добрый человек. Всегда нам помогала. Если придешь, всегда еды с собой даст, поможет финансово,&nbsp;— рассказывает про маму старший сын | Источник: предоставлено родными Екатерины

— Мама во всей жизни самый добрый человек. Всегда нам помогала. Если придешь, всегда еды с собой даст, поможет финансово, — рассказывает про маму старший сын

Источник:

С 41-летним Алексеем Екатерина познакомилась 17 лет назад в общей компании. Влюбились друг в друга и поженились. У пары появилось двое детей: сейчас Артему 14 лет, а Марии — 2 года. Алексей работал сварщиком, устанавливал кондиционеры. У старших детей женщины, Людмилы и Владимира, с отчимом отношения не складывались — они называют его вспыльчивым и черствым человеком.

— Он никогда маме не говорил, что любит ее. Очень наглый всегда. Мог по щелчку разъяриться, начать орать. Бывало, что они с мамой дрались. Почему-то по голове ее всегда бил. У него такая тактика была: если он побил маму и она не в состоянии ходить, он всегда ее мыл. Мы говорили ей: «Расставайся с ним», — вспоминают дети.

Дети Екатерины говорят, что отношения с Алексеем у мамы были сложные: мужчина бил ее, женщина прощала. Почему они не развелись?—&nbsp;Она не хотела еще третьего терять. Или больная любовь. Поговорка «Бьет&nbsp;— значит любит» тоже имеет место,&nbsp;— рассуждает старший сын | Источник: Ирина Шарова / 72.RUДети Екатерины говорят, что отношения с Алексеем у мамы были сложные: мужчина бил ее, женщина прощала. Почему они не развелись?—&nbsp;Она не хотела еще третьего терять. Или больная любовь. Поговорка «Бьет&nbsp;— значит любит» тоже имеет место,&nbsp;— рассуждает старший сын | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дети Екатерины говорят, что отношения с Алексеем у мамы были сложные: мужчина бил ее, женщина прощала. Почему они не развелись?

— Она не хотела еще третьего терять. Или больная любовь. Поговорка «Бьет — значит любит» тоже имеет место, — рассуждает старший сын

Источник:

Близкая подруга Екатерины Алена говорит: «Алексей любил звериной любовью». По словам родных, он проявлял «космическую ревность», причин для которой не было.

Уход на СВО и возвращение

Алексей, по словам Владимира, срочную службу не проходил. По мнению молодого человека, он подписал контракт из-за финансовых сложностей или проблем на работе. Алексей воевал два года — во время службы выходил с женой на связь. На расстоянии отношения со старшими детьми супруги стали налаживаться. В начале октября приехал в отпуск к семье.

Людмила говорит, что мама любила создавать уют в доме&nbsp;— следила за чистотой, всегда вкусно готовила. Семья для женщины была на первом месте | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЛюдмила говорит, что мама любила создавать уют в доме&nbsp;— следила за чистотой, всегда вкусно готовила. Семья для женщины была на первом месте | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Людмила говорит, что мама любила создавать уют в доме — следила за чистотой, всегда вкусно готовила. Семья для женщины была на первом месте

Источник:

6 октября у Алексея был день рождения, Екатерина организовала праздник. Заказала торт с надписью «С возвращением, любимый!» и позвала семью. Застолье проходило в частном доме, который пара постепенно обустраивала. На видео женщина выносит торт со словами: «С днем рождения! Леша, это тебе от всей семьи!» Алексей улыбается и задувает свечи, гости аплодируют. Владимир вспоминает, что именинник в тот день всплакнул, говорил слова благодарности близким.

— Все его рады были видеть. Собралась вся семья: я со своей девушкой, Людмила, сестра младшая и брат. Приехали с утра. Алексей пошел на улицу мясо жарить, рыбу коптить. Все выпивали. Настроение было праздничное: веселились, танцевали, — говорит Владимир.

Видео снято в день убийства. Так начинался праздник

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«Это был дьявол, зверь»

В пять часов вечера дети поехали в квартиру. Праздник в доме продолжился. К паре присоединился Дмитрий, друг Алексея, и Алена, подруга Екатерины.

— Ничего не предвещало беды. Из алкоголя было только пиво. Алексей не танцевал. Под вечер перестал пить алкоголь, пил только молоко. У него заболел желудок, прилег. Он не был пьяный, — рассказывает Алена.

Пока Алексей лежал, Дмитрий и Екатерина танцевали. То, что было после, Алена вспоминает со слезами.

— Они танцевали над столом. И во время танца как будто слегка соприкоснулись щеками. Алексею показалось, что они целуются. Он резко соскочил с дивана, схватил Екатерину за шкирку. Сразу ударил в лицо. Я упала на нее, хотела защитить. Начала кричать: «Если хочешь, стукни мне! Не трогай — ты ее убьешь». Помню момент, как он ударил ее об пол. Потом сильно скрутил волосы и голову. Я держала ее голову, чтобы он не вывернул ее в другую сторону. Я очень боялась. Ее последние слова были: «Алена, помоги мне». Это был дьявол, зверь.

—&nbsp;На мой взгляд, он ее любил. Любил ее звериной любовью. Его звериные глаза в тот день я не забуду,&nbsp;— вспоминает Алена день трагедии | Источник: предоставлено родными Екатерины—&nbsp;На мой взгляд, он ее любил. Любил ее звериной любовью. Его звериные глаза в тот день я не забуду,&nbsp;— вспоминает Алена день трагедии | Источник: предоставлено родными Екатерины

— На мой взгляд, он ее любил. Любил ее звериной любовью. Его звериные глаза в тот день я не забуду, — вспоминает Алена день трагедии

Источник:

В это время Дмитрий помочь не пытался, говорит женщина. Он только просил друга остановиться. Алена не помнит, как подругу бил муж и в какой момент закончил. Вспоминает, что, после того как Алексей успокоился, Екатерина без чувств лежала на диване — показалось, что она храпит. Алена села у ее ног и попыталась с ней заговорить. В это время изверг кричал: «Сейчас я у нее спрошу, был поцелуй или его не было?»

— Когда я сидела возле Кати, обернулась, и надо мной он держал двухконфорочную плитку. Возможно, она предназначалась мне. Взяла эту плитку, сказала ему: «Ты что делаешь?» И положила эту плитку на пол.

Алене позвонил ребенок: пока мама была на празднике, он остался в квартире с детьми Людмилы. В 00:15 Алексей позвонил старшей дочери супруги и попросил развезти гостей по домам и заехать к нему.

— Он ответил, что нужно заехать, поговорить насчет мамы. При этом объяснил: «С ней всё нормально». Я когда туда ехала, у меня кольнуло сердце. Как будто сразу почувствовала, что мама умерла, — говорит Людмила.

—&nbsp;Хорошим Алексей был, когда не задевали его эго. Когда не трогали, не задалбливали вопросами. Когда, например, он хотел отдохнуть, а к нему лезли, он начинал ругаться. Ревнивый он был очень. Космическая ревность ко всему. А он сам такой гулявитый&nbsp;— мог налево сходить, а мама его прощала,&nbsp;— вспоминает сын погибшей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU—&nbsp;Хорошим Алексей был, когда не задевали его эго. Когда не трогали, не задалбливали вопросами. Когда, например, он хотел отдохнуть, а к нему лезли, он начинал ругаться. Ревнивый он был очень. Космическая ревность ко всему. А он сам такой гулявитый&nbsp;— мог налево сходить, а мама его прощала,&nbsp;— вспоминает сын погибшей | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Хорошим Алексей был, когда не задевали его эго. Когда не трогали, не задалбливали вопросами. Когда, например, он хотел отдохнуть, а к нему лезли, он начинал ругаться. Ревнивый он был очень. Космическая ревность ко всему. А он сам такой гулявитый — мог налево сходить, а мама его прощала, — вспоминает сын погибшей

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Людмила забрала брата Владимира из дома. Вместе они поехали в дом, где проходил праздник. Алена вспоминает: когда она снова зашла туда, увидела: Алексей мылит голову Екатерины в ванной. По ее предположениям, подруга в этот момент была мертва.

— Я зашел и сразу понял, что всё. Конец. Подхожу к маме: пульса нет, глаза закатаны, рвотная масса во рту и в носу. Алексей говорил: «Она сейчас так полежит и отойдет», — говорит Владимир.

Владимир сразу вызвал скорую — медики констатировали смерть.

— После скорой, когда мы зашли в дом, он над ней плакал. Кричал: «Как так?» Прощения ни у кого из нас не просил.

По словам Людмилы, мама умерла от отека головного мозга, от полученных травм произошло кровоизлияние. Также медики зафиксировали удар по голове тупым предметом — это был кулак Алексея.

«Я ее пальцем не трогал»

В этот же день следователи увезли Алексея — сейчас он находится в СИЗО и ждет суда. Ему вменяют статью «Нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». После трагедии Владимир ездил в дом за вещами: нашел там клок маминых волос, окровавленные штаны и бюстгальтер — всё лежало в стиральной машине.

Людмила и Владимир воспитывают младших брата и сестру. Девушка говорит, что родственники Алексея просят отдать им лодку, Volkswagen и дом | Источник: Ирина Шарова / 72.RUЛюдмила и Владимир воспитывают младших брата и сестру. Девушка говорит, что родственники Алексея просят отдать им лодку, Volkswagen и дом | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Людмила и Владимир воспитывают младших брата и сестру. Девушка говорит, что родственники Алексея просят отдать им лодку, Volkswagen и дом

Источник:

14-летнего Артема и 2-летнюю Машу воспитывают их 18-летняя сестра Людмила и 22-летний Владимир. Старший брат оформил опекунство на себя. Артем регулярно связывается с папой по телефону. По словам Людмилы, Алексей объясняет сыну свой поступок влиянием алкоголя. Но извинения он никому из близких не принес.

— Через несколько дней Алексею в СИЗО позвонила мамина подружка Наташа. Она у него спрашивает: «Ты ее трогал?» Он говорит: «Наташка, я ее пальцем не трогал», — вспоминает Людмила.

Екатерину похоронили в Ялуторовске. Со стороны Алексея были две родственницы. Людмила говорит, что они принесли венок с лентой «Любимой жене».

Дети Екатерины боятся, что Алексей уедет на СВО и избежит наказания. Разговоры об этом уже были | Источник: Ирина Шарова / 72.RUДети Екатерины боятся, что Алексей уедет на СВО и избежит наказания. Разговоры об этом уже были | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дети Екатерины боятся, что Алексей уедет на СВО и избежит наказания. Разговоры об этом уже были

Источник:

Это не единственный случай, когда участник СВО после возвращения убивает свою жену. Похожая трагедия произошла в Челябинске. Свою возлюбленную Сидоров душил, когда полицейские уже стояли за дверью. Ни их присутствие, ни стук в дверь, ни попытки проникнуть в квартиру не остановили.

Рассказывали и другую историю, связанную с военным. Осенью 2023 года гроб с телом бывшего заключенного Александра Мостовщикова привезли в село Верховино. Как прощаться, решили не сразу: в ограде у дома или в ДК. С одной стороны, местным мужчина запомнился как жестокий убийца и людоед, который чуть не зарезал отчима и держал в страхе всё село. С другой — Александр участвовал в спецоперации на Украине. Уместно ли такого человека хоронить с воинскими почестями и как подобрать слова для речи у гроба? Не знали ни селяне, ни власти. В этом материале рассказываем историю Александра Мостовщикова, смерть которого сделала из людоеда героя.

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Убийство Участник СВО убил жену Спецоперация на Украине
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Комментарии
2
Гость
34 минуты
Это уже всё , кукушка съехала навсегда. И ведь выйдет , и опять женится и опять какая-то женщина будет страдать
Гость
28 минут
Это духовная скрепа.
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