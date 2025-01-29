Лишены горячей воды, спят на холодном полу без надежды вернуться домой. Россиян держат в тюрьмах Туниса без причины

Граждане попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром Источник: Ирина Иманова / 74.RU











Группу из 11 россиян держат в тюрьмах Туниса, где им приходится спать на холодном полу без одеял и не иметь доступа к горячей воде. Сейчас их дело расследуют, подтверждают российские дипломаты, но обвинения задержанным до сих пор не предъявлено.

Группа россиян отправилась в Хайдру в ноябре прошлого года, чтобы посетить развалины античного города. Город привлекает людей своими историческими достопримечательностями, связанными с римским периодом. Среди них — амфитеатры и древние храмы. Однако этот регион также известен тем, что здесь часто проводят антитеррористические операции. По информации местных СМИ, это может быть причиной того, что власти проявляют повышенную бдительность.

Возможно, это затронуло россиян, которые буквально через несколько дней после начала поездки перестали выходить на связь с родными, а позже выяснилось, что их и вовсе арестовала местная полиция. Граждан поместили в тюрьму «Морнагия», Бурдж аль-Амери и Бебелли.

Морнагия — это учреждение не раз упоминалось в докладах международных правозащитных организаций из-за информации о пытках и жестоком обращении с заключёнными.

По информации посольства РФ, граждане попали в тюрьму из-за того, что их задержали в особой зоне у границы с Алжиром.

— Этот район находится под особым контролем местных сил безопасности с учётом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики, — рассказали в дипмиссии агентству Regnum в декабре прошлого года.

Родственник одного из задержанных рассказал, что его брата неоднократно перемещали из одной тюрьмы в другую, но при этом не было предоставлено никаких разъяснений относительно причин задержания.

— Изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам, — рассказал он РИА Новости.

Сейчас его брат находится в тюрьме Бурдж аль-Амери. Друзья туриста находятся в двух других тюрьмах. Выйти с ними на контакт у брата одного из задержанных не получается, из-за этого об их состоянии мало что известно. Непонятно и то, что с российскими туристами может произойти завтра.

Узнать, что происходит, удалось невестке другого задержанного. Она рассказала, что сейчас граждан РФ держат в тяжелых условиях: у них нет кроватей, матрасов, одеял и теплой одежды, также наблюдаются проблемы с горячей водой. Еще они не могут активно взаимодействовать с адвокатами и подавать официальные запросы, потому что не владеют арабским или французским языками, а переводчиков со знанием русского в Тунисе не хватает.

Дипломаты российского посольства напротив сообщали, что задержанные чувствуют себя удовлетворительно, а в конце декабря их посетил российский вице-консул.

Родственники задержанных устали теряться в догадках и отчаялись от ожидания. В связи с этим они обратились к президенту Туниса Каису Саиду с просьбой содействовать освобождению россиян. Еще они создали петицию на сайте Change.org, а 11 января невеста одного из задержанных направила официальное обращение через Высший комитет по правам человека и основным свободам. К сожалению, пока тунисские власти на эти обращения никак не отреагировали.

Интересы нескольких задержанных в настоящее время представляет адвокат Олфа Хаджри. Юрист признает, что проблема с переводом осложняет процесс расследования. Сейчас в стране лишь пять присяжных переводчиков на русский язык, и ни один из них не занимается этим делом.

Из-за этого россияне оказались в юридической ловушке и фактически лишены возможности отстаивать и защищать свои права, так как следственные органы требуют составлять официальные обращения и документы лишь на французском и арабском языках, передает Газета.ru.