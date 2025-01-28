В Ярославле водитель сбил пешеходов на оживленном проспекте

Вечером 27 января в Дзержинском районе Ярославля в ДТП пострадали двое пешеходов. Инцидент произошел около 19:15 на Ленинградском проспекте в районе дома № 50а.
Иномарка «Мицубиси», за рулем которой был 56-летний водитель, наехала на 56-летнего мужчину и 55-летнюю женщину. Удар был сильным: обоим пешеходам понадобилась помощь медиков. Женщина пострадала чуть меньше — ей разрешили лечиться на дому. А вот ее спутника положили в больницу.
— В результате ДТП мужчина госпитализирован, женщина нуждается в амбулаторном лечении. По факту произошедшего сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.
Судя по фото с места происшествия, на участке, где случилась авария, есть регулируемый пешеходный переход. Однако в полиции пока не уточняют, переходили ли пешеходы проезжую часть по «зебре» и какой сигнал светофора при этом горел. Судя по всему, в этом правоохранителям еще предстоит разобраться.