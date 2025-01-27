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Происшествия «Били ногами до потери сознания»: группа подростков напала на ярославца на остановке

«Били ногами до потери сознания»: группа подростков напала на ярославца на остановке

Все случилось у ТРК «Вернисаж»

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Ярославца избили на остановке

Источник:

Днем 25 января у ТРК «Вернисаж» группа подростков избила ярославца. Родственники пострадавшего ищут свидетелей нападения.

— Основные участники установлены, собираем информацию об остальных. В 17:30 на остановке у «Вернисажа» на глазах пассажиров автобуса № 41а и прохожих группа подростков жестоко избила моего сына. Трое из них били сына ногами несколько минут, до потери сознания. Нанесли тяжкий вред здоровью, — говорится в посте в группе «Подслушано в Ярославле».

После публикации поста следственный комитет сообщил, что начинают доследственную проверку по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

— Следователями устанавливаются опубликованные в СМИ обстоятельства противоправных действий, совершенных несовершеннолетними, — сообщили в пресс-службе СУ СК по Ярославской области. — В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками регионального следственного управления выявлена информация о том, что вблизи торгового центра «Вернисаж» Ярославского района Ярославской области в отношении мужчины совершены противоправные действия со стороны трех несовершеннолетних лиц, в связи с чем ему были причинены телесные повреждения.

По ч. 1 ст. 111 УК РФ предполагается наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе полиции, они также начали проверку по этому делу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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