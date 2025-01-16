В Ярославской области вспыхнула квартира, до потолка забитая хламом: погибли два кота

В Ярославской области загорелась квартира, забитая хламом Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











В Угличе Ярославской области 14 января загорелась квартира, до потолка забитая хламом. Возгорание на втором этаже пятиэтажки на улице Старостина заметили в 19:34. Огонь вспыхнул на кухне.

— Хозяева квартиры готовили ужин и вышли из кухни. Сосед, почувствовав запах гари, вызвал спасателей. Пожар получил развитие из-за захламленности квартиры. Предварительная причина — возгорание сгораемых материалов при эксплуатации газовой плиты, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

К счастью, из людей никто не пострадал. Но в пожаре погибли две кошки.

По словам местных жителей, хозяйка квартиры натаскала на свою жилплощадь мусор с помоек. На кадрах спасателей, сделанных в квартире, видно, что комнаты действительно под завязку забиты одеждой, тюками, книгами.

Видео пожара в Ярославской области Источник: Подслушано | Углич / Vk.com, МЧС Ярославской области / Telegram

— Там всё завалено этим хламом, еще год назад соседи еле-еле боком проходили к ней в квартиру. Говорят, что хозяйка сама по себе добрая и хорошая женщина. Раньше делала кукол и на площади продавала их туристам. У нее есть дочь. Они всегда очень бедно жили. Вот, видимо, женщина и решила копить вещи, — рассказала порталу 76.RU одна из жительниц Углича.