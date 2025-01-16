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Происшествия В Ярославской области вспыхнула квартира, до потолка забитая хламом: погибли два кота

В Ярославской области вспыхнула квартира, до потолка забитая хламом: погибли два кота

Пройти внутрь помещения можно было только боком

867
1 комментарий

В Ярославской области загорелась квартира, забитая хламом

Источник:

В Угличе Ярославской области 14 января загорелась квартира, до потолка забитая хламом. Возгорание на втором этаже пятиэтажки на улице Старостина заметили в 19:34. Огонь вспыхнул на кухне.

— Хозяева квартиры готовили ужин и вышли из кухни. Сосед, почувствовав запах гари, вызвал спасателей. Пожар получил развитие из-за захламленности квартиры. Предварительная причина — возгорание сгораемых материалов при эксплуатации газовой плиты, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

К счастью, из людей никто не пострадал. Но в пожаре погибли две кошки.

По словам местных жителей, хозяйка квартиры натаскала на свою жилплощадь мусор с помоек. На кадрах спасателей, сделанных в квартире, видно, что комнаты действительно под завязку забиты одеждой, тюками, книгами.

Видео пожара в Ярославской области

Источник:

— Там всё завалено этим хламом, еще год назад соседи еле-еле боком проходили к ней в квартиру. Говорят, что хозяйка сама по себе добрая и хорошая женщина. Раньше делала кукол и на площади продавала их туристам. У нее есть дочь. Они всегда очень бедно жили. Вот, видимо, женщина и решила копить вещи, — рассказала порталу 76.RU одна из жительниц Углича.

Соседи говорят, что пробовали по-хорошему поговорить с хозяйкой захламленной квартиры, предлагали выбросить ненужные вещи. Но она не реагировала. Также, по данным местных жителей, у женщины было несколько кошек. Две из них и погибли при пожаре.

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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Практически в каждом МЖД есть такие квартиры. Этим бережливым людям надо иметь свой дом на своей земле с большими подсобными помещениями. А, проживая в человейнике, надо соблюдать правила общежития.
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