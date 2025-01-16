Люди проснулись от множества взрывов, в приграничье загорелась нефтебаза: Россию атаковали десятки дронов — кадры

Третьи сутки подряд ВСУ пытаются атаковать регионы России. Судя по звукам на кадрах от очевидцев, ВСУ используют реактивные БПЛА. Серия взрывов прозвучала в городе Котовск Тамбовской области, а в Воронежской из-за атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе. Последствия атак и кадры — в материале.
— Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, — передают в Минобороны.
Жители города Котовск в Тамбовской области слышали серию взрывов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Сработала система ПВО. По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.
Очевидцы сообщают, что в небе над Котовском было слышно от 4 до 8 взрывов, начиная с 00:40.
Кроме того, ближе к полуночи ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Воронежской области. Предварительно, горит цистерна с горючим.
— В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле, — сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.
Накануне, 15 января, в поселке Новая Ляда под Тамбовом ПВО также уничтожила беспилотник. Его обломки упали на улице Юбилейной, зацепившись за ветви дерева, после чего произошел взрыв. В одном из домов зафиксированы незначительные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написала Ксения Собчак.
Во вторник, 14 января, украинские боевики нанесли удар по Саратовской области с использованием ракет-беспилотников «Пекло» и дронов «Бобёр». Местные жители сообщали о 15 взрывах в небе. Была и очередная попытка удара по Саратову и Энгельсу.
Взрывы также гремели в Липецке. По информации telegram-канала SHOT, на окраине города было слышно от 2 до 6 взрывов и видны яркие вспышки в небе. Сработала система ПВО над городом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.