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Происшествия Люди проснулись от множества взрывов, в приграничье загорелась нефтебаза: Россию атаковали десятки дронов — кадры

Люди проснулись от множества взрывов, в приграничье загорелась нефтебаза: Россию атаковали десятки дронов — кадры

Под ударом оказались четыре региона

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1 комментарий

В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы в Воронежской области

Источник:

Третьи сутки подряд ВСУ пытаются атаковать регионы России. Судя по звукам на кадрах от очевидцев, ВСУ используют реактивные БПЛА. Серия взрывов прозвучала в городе Котовск Тамбовской области, а в Воронежской из-за атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе. Последствия атак и кадры — в материале.

— Средства ПВО минувшей ночью уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, — передают в Минобороны.

Жители города Котовск в Тамбовской области слышали серию взрывов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. Сработала система ПВО. По предварительным данным, БПЛА двигались в сторону порохового завода в селе Кузьмино-Гать.

Очевидцы сообщают, что в небе над Котовском было слышно от 4 до 8 взрывов, начиная с 00:40.

Кроме того, ближе к полуночи ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Воронежской области. Предварительно, горит цистерна с горючим.

— В результате падения нескольких БПЛА в одном из районов области произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы. Ситуацию держу на личном контроле, — сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Воронежской области

Источник:

Накануне, 15 января, в поселке Новая Ляда под Тамбовом ПВО также уничтожила беспилотник. Его обломки упали на улице Юбилейной, зацепившись за ветви дерева, после чего произошел взрыв. В одном из домов зафиксированы незначительные повреждения. Об этом в своем Telegram-канале написала Ксения Собчак.

Во вторник, 14 января, украинские боевики нанесли удар по Саратовской области с использованием ракет-беспилотников «Пекло» и дронов «Бобёр». Местные жители сообщали о 15 взрывах в небе. Была и очередная попытка удара по Саратову и Энгельсу.

Взрывы также гремели в Липецке. По информации telegram-канала SHOT, на окраине города было слышно от 2 до 6 взрывов и видны яркие вспышки в небе. Сработала система ПВО над городом. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ПО ТЕМЕ
ВСУ Атака Беспилотник Нефтебаза Пожар
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Комментарии
1
Гость
1 час
с какого испуга о беспилотниках где-то в тамбовской области сообщает Ксения Собчак? Абсурд доходит до крайности
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