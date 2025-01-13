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Происшествия Может грозить пожизненное: в Ярославле оставили под стражей экс-депутата Дмитрия Соколова

Может грозить пожизненное: в Ярославле оставили под стражей экс-депутата Дмитрия Соколова

Его обвиняют в поджоге ресторана

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3 комментария

Экс-депутату из Ярославля Дмитрию Соколову продлили заключение под стражей

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В понедельник, 13 января, в Ярославле прошло предварительное заседание по делу экс-депутата Дмитрия Соколова, которого обвиняют в поджоге ресторана «Сквер 20/10» на Первомайском бульваре.

— По итогам предварительного слушания судом отказано в удовлетворении ходатайств стороны защиты о возращении уголовного дела прокурору, о признании недопустимыми доказательств, об изменении меры пресечения. Подсудимому продлен срок содержания под стражей до 28 июня 2025 года, — сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Дело Дмитрия Соколова рассматривает Кировский районный суд, судебный процесс начнется 20 января. Напомним, ярославца обвиняют по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога и покушении на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений.

По версии следствия, именно Дмитрий кинул две бутыли с зажигательной смесью в здание заведения в ночь на 30 октября 2023 года. При пожаре пострадала преподаватель хореографии Анна Д. Как сообщали в прокуратуре, ущерб после поджога «Сквера 20/10» составил больше 11 миллионов рублей.

— Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание до пожизненного лишения свободы, — указали в пресс-службе ведомства.

Мы собирали хронику пожара в ресторане в центре города, а также публиковали откровенное интервью с пострадавшей.

Дмитрий Соколов работал директором городского предприятия «Ярмарки Дзержинского района» и не раз становился героем публикаций в СМИ. Он участвовал в спасении ярославца, который провел 20 лет в рабстве в Казахстане. Кроме того, Дмитрий помогал автомобилистам в составе волонтерского отряда «Джип-Алерт». В 2015 году Дмитрий Соколов, будучи помощником сенатора Анатолия Лисицына, подрался в баре. Осенью 2022 года попал в пьяное ДТП, будучи лишенным прав за нетрезвую езду. После чего его лишили членства в партии «Единая Россия».

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Комментарии
3
Гость
26 минут
Тёщу стукнул - террорист! а почему? Она сотрудник военкомата!
Гость
28 минут
Теперь любое действие могут просто назвать терроризм , госизмена , шпионаж и всё как при Сталине или Иване Страшном, схема проверена 1000 лет
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