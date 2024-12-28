Ущерб на 11 млн, пострадала гостья: в Ярославле экс-депутата будут судить за поджог ресторана

О Дмитрии Соколове в Ярославской области слышали многие. Именно он отправился спасать из Казахстана жителя Ярославской области, который 20 лет провел в рабстве в степи. Мы публиковали подробную историю жизни и спасения Алексея Котова. Экс-депутат поддерживал экс-мэра Владимира Волкова, который запомнился в Ярославле коррупционными скандалами внутри своей команды и распродажей городского имущества.

Соколов успевал поработать волонтером в отряде «Джип-Алерт», спасая автомобилистов, столкнувшихся с дорожными неприятностями. Но уже после его ареста остатки его машины выставили на торги. Автомобиль у него отобрали по решению суда после пьяного ДТП.