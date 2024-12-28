Ущерб на 11 млн, пострадала гостья: в Ярославле экс-депутата будут судить за поджог ресторана

Экс-депутата муниципалитета Ярославля 35-летнего Дмитрия Соколова будут судить за поджог ресторана «Сквер 20/10». Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области. Уголовное дело, расследование которого длилось больше года, передали в Кировский районный суд.
— По версии следствия, в октябре 2023 года в ночное время мужчина поджег две бутыли с зажигательной смесью и бросил их в летнюю веранду кафе «Сквер». При этом он достоверно знал, что в помещении кафе находятся посетители, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Кто такой Дмитрий Соколов?
О Дмитрии Соколове в Ярославской области слышали многие. Именно он отправился спасать из Казахстана жителя Ярославской области, который 20 лет провел в рабстве в степи. Мы публиковали подробную историю жизни и спасения Алексея Котова. Экс-депутат поддерживал экс-мэра Владимира Волкова, который запомнился в Ярославле коррупционными скандалами внутри своей команды и распродажей городского имущества.
Соколов успевал поработать волонтером в отряде «Джип-Алерт», спасая автомобилистов, столкнувшихся с дорожными неприятностями. Но уже после его ареста остатки его машины выставили на торги. Автомобиль у него отобрали по решению суда после пьяного ДТП.
Соколова обвиняют по статьям: «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога» и «Покушение на убийство с особой жестокостью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений». Во время следствия выяснилось, что материальный ущерб после поджога «Сквера 20/10» составил больше 11 млн рублей. Также правоохранители напомнили, что во время пожара пострадала гостья заведения.
— Вследствие пожара одна из посетительниц кафе получила термические ожоги различной степени до 23% поверхности тела, повлекшие причинение тяжкого вреда ее здоровью, — рассказали в Ярославской областной прокуратуре.
Дмитрию Соколову по указанным статьям может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как произошло ЧП
В октябре 2023 года Дмитрий Соколов попал под следствие из-за пожара в ресторане «Сквер 20/10». Заведение вспыхнуло около 23:40 30 октября. Огонь быстро объял круглогодичную веранду на Первомайском бульваре. В этот момент там заканчивала ужин гостья Анна с подругой.
Пламя вспыхнуло после того, как в ресторан кинули бутылку с горючей смесью. Она попала в спину Анны, девушка получила серьезные ожоги. На следующий день после пожара в СК возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Поначалу все лишь гадали: что случилось в «Сквере 20/10» той ночью? А уже вечером 31 октября стало известно, что подозреваемым по делу проходит экс-депутат Дмитрий Соколов. Он сам признался в поджоге, но уверял, что убивать никого не собирался. После задержания Дмитрия лишили должности директора городского предприятия, которую он занимал в последнее время. Вся хроника истории — в этом тексте.
Также мы публиковали эксклюзивное интервью с Анной — той самой девушкой, пострадавшей во время поджога. Во время откровенного разговора она рассказала, помогает ли ей семья Соколова, через что ей приходится проходить на пути к восстановлению, и простила ли она самого Дмитрия.