В Новом Орлеане внедорожник протаранил толпу людей, отмечавших Новый год: более 10 человек погибло

После наезда внедорожника по людям открыли огонь Источник: Baza / Telegram

В ночь на 1 января в Новом Орлеане случилась трагедия: внедорожник на высокой скорости въехал в толпу людей, праздновавших Новый год на знаменитой улице Бурбон-Стрит. Не менее 10 человек погибло, еще около 30 пострадали. Подробная информация о случившемся — в материале.

— Полиция сообщила, что… столкновение, по всей видимости, было преднамеренным, добавив, что водитель не был задержан, — передает телеканал ABC News.

По последним данным, погибли не менее 10 человек, еще около 30 получили ранения различной степени тяжести.

Свидетели говорят, что машина на большой скорости въехала в людей, не пытаясь остановиться. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия, что вызвало еще больше тревоги у горожан. Правоохранительные органы активно ищут предполагаемого преступника, анализируют записи с камер и опрашивают свидетелей.

По информации местных СМИ, после наезда на месте происшествия началась стрельба, что вызвало панику среди людей. На месте работают сотрудники полиции, службы безопасности и медицинские работники. ФБР сообщило об обнаружении самодельных взрывных устройств, передает Fox News.

Пострадавших доставили в ближайшие медицинские учреждения. Состояние некоторых из них оценивается как критическое.

Сотрудники медицинских служб и добровольцы оказывают помощь пострадавшим. Городские власти организовали специальные пункты для поддержки родственников пострадавших и погибших.

Федеральное бюро расследований также подключилось к делу, чтобы установить возможные мотивы преступления. Проводится проверка на наличие террористического следа, но официальных заявлений по этому поводу пока не было.

ABC News со ссылкой на власти сообщает, что водитель автомобиля был застрелен полицией.