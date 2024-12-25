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Происшествия Крушение самолета в Актау Из-за чего упал самолет и как людям удалось выжить — главное об авиакатастрофе в Актау к этому часу

Из-за чего упал самолет и как людям удалось выжить — главное об авиакатастрофе в Актау к этому часу

Передняя часть воздушного судна сильно пострадала

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3 комментария

Спасатели осматривают обломки

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Утром 25 декабря недалеко от аэропорта Актау (Казахстан) потерпел крушение пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный, рейс выполнял Azerbaijan Airlines. Собрали в этом материале всё, что известно о трагедии.

Как разбился самолет

Самолет «Азербайджанских авиалиний» направлялся в Чечню. Однако из-за тумана его направили в Махачкалу, а после — в Актау. Очередная смена курса могла произойти из-за угрозы беспилотников.

Что из себя представляет самолет, рухнувший в Актау

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Как сообщили в Росавиации, произошла нештатная ситуация и воздушное судно столкнулось со стаей птиц. Помимо этого, по данным управления здравоохранения Мангистауской области, на борту взорвался баллон, когда самолет был еще в воздухе.

Что известно о крушении

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После этого борт потерпел крушение неподалеку от казахстанского аэропорта. На месте падения самолета начался пожар.

СК России устанавливает обстоятельства крушения самолета в Казахстане. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Кто был на борту

В самолете «Азербайджанских авиалиний» находились 69 человек: 64 пассажира и 5 членов экипажа. Все они были из разных стран. Azerbaijan Airlines опубликовали список с именами.

Список пассажиров

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Среди них было 16 россиян. Кроме того, в самолете летели 37 граждан Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Кыргызстана.

Сколько человек выжило

На данный момент известно о 32 людях, которым удалось спастись. Большинство из них сидели в хвостовой части салона, которая осталась практически целой.

В хвостовой части больше выживших

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Среди них есть бортпроводники. Официальных данных с именами выживших пока не появлялось, но Sputnik Казахстан поделился своими данными.

Кто смог спастись

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Часть списка из предполагаемых выживших

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В больницы попало 27 человек, из них 11 находятся в тяжелом состоянии и лежат в реанимации. Среди пострадавших есть и дети: 11-летняя девочка и 16-летний мальчик. Их ждет операция.

Одна из выживших в крушении самолета в Актау — жительница Владивостока, 34-летняя турагент Кристина Евстигнеева. Она летела домой из Баку, где была по работе, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас девушка в больнице. По словам матери, девушка находится в шоковом состоянии.

Также известно, что на борту была косметолог из Грозного. Как журналисту MSK1.RU сообщили родные Заиры Атсаевой (Ацаевой), они увидели ее имя в новостях и сразу бросились звонить женщине, но она так и не взяла трубку.

Родные не могут связаться с женщиной

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— Мы увидели ее в списке пассажиров, очень переживаем, — сообщил двоюродный брат Заиры. — Не знаем, она или не она. Но она тоже должна была сегодня в Грозный прибыть. В последний раз была онлайн в 6 утра сегодня.

Среди пассажиров упавшего самолета был бортпроводник «Уральских авиалиний» Рамин Агаев, сообщили MSK1.RU в пресс-службе авиакомпании.

Он отвез шестилетнего племянника в Баку к бабушке. А сегодня корпоративным рейсом вылетел в Москву с пересадкой в Грозном. Пока родственники не могут с ним связаться. Подробнее обо всём, что произошло после крушения, в нашей онлайн-трансляции.

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Крушение Актау Самолет Выжившие Погибшие Подробности
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Комментарии
3
Гость
3 часа
Опять виноваты птицы....
Гость
3 часа
Фиолетово.
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