Больше 25 пассажиров выжили при крушении самолета, летевшего в Грозный

Хвостовая часть самолета осталась целой Источник: СМИ Казахстана











После крушения самолета в Казахстане 28 человек выжили. Всего на борту самолету было 67 человек, из них пять членов экипажа.

— Количество выживших составило 28 человек, двое из них дети, — сообщается в Telegram-канале МЧС Казахастана.

Известно, что среди пассажиров было 16 россиян. Об их состоянии не сообщается. Помимо этого, МЧС до сих пор не опубликовало списки пассажиров, но открыло горячие линии. Позвонить по вопросам, связанным с крушением самолета, можно по телефонам 8 7172 55-96-21 и 8 7292 31-90-91.

Сейчас в городе Актау на месте происшествия работают 150 спасателей и 45 единиц техники. Вероятной причиной крушения на данный момент считают столкновение со стаей птиц.