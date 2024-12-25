Почему упал самолет Баку — Грозный и как он оказался в Казахстане — Росавиация

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском Актау. В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines должны были посадить в аэропорту Грозного. Из-за тумана борт перенаправили в Махачкалу.
Но туда самолет тоже не попал. Как сообщили в Росавиации, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром. Им и оказался аэропорт Актау.
Борт долго кружил над аэропортом, а затем рухнул. 28 пассажиров выжили. Их уже доставили в больницу. На борту находились граждане РФ. Оба пилота, по предварительным данным, погибли.
Повреждений в аэропорту Актау в связи с крушением самолета AZAL нет, сообщает диспетчерская. Он работает в штатном режиме.
В Казахстане уже развернули оперативный штаб. Также работает горячая линия. Туда можно обратиться по телефону: 8 7292 31-90-99.