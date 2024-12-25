НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 761мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Рухнул самолет
Скидки на проезд
10 идей подарков родным
Будут ли уроки 30 декабря?
Рецепты вкусных салатов на НГ
Ярославец на федеральном канале
Предновогодняя афиша
Застройщик VS управляшка
Погибли в ДТП
Что дарить на Новый год
Происшествия Крушение самолета в Актау Почему упал самолет Баку — Грозный и как он оказался в Казахстане — Росавиация

Почему упал самолет Баку — Грозный и как он оказался в Казахстане — Росавиация

Посадке по плану изначально помешали туман и птицы

284
Написать комментарий

Самолет, который рухнул в Актау

Источник:

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в казахстанском Актау. В момент крушения на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Рассказываем всё, что известно о происшествии к этому часу.

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines должны были посадить в аэропорту Грозного. Из-за тумана борт перенаправили в Махачкалу.

Но туда самолет тоже не попал. Как сообщили в Росавиации, после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна его командир принял решение идти на запасной аэродром. Им и оказался аэропорт Актау.

Очевидцы засняли момент падения самолета

Источник:

Борт долго кружил над аэропортом, а затем рухнул. 28 пассажиров выжили. Их уже доставили в больницу. На борту находились граждане РФ. Оба пилота, по предварительным данным, погибли.

Повреждений в аэропорту Актау в связи с крушением самолета AZAL нет, сообщает диспетчерская. Он работает в штатном режиме.

В Казахстане уже развернули оперативный штаб. Также работает горячая линия. Туда можно обратиться по телефону: 8 7292 31-90-99.

ПО ТЕМЕ
Крушение Самолет Причина Пассажиры Актау
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Анонимное мнение
Мнение
«Месяц жизни в Гоа обходится примерно в 60 тысяч рублей»: россиянка рассказала, как уехала на зимовку к морю
Анонимное мнение
Мнение
Нужно ли «обезжиривать» новогоднее меню? Развеиваем мифы об оливье и селедке под шубой
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление