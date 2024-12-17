«Помят правый борт»: в центре Ярославля столкнулись автобус и «Танк». Видео

ООО «Транспорт Ярославии» было образовано в 2020 году. Ее учредители — АО «Ярославское автотранспортное предприятие» (основателем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Ярославской области) и московская фирма «Контроль-сервис». У последней основной учредитель — ООО «Группа Мовиста», которая также является учредителем компании «Мовиста Регионы Ярославль» (в ее пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру). Ранее в числе соучредителей «Транспорта Ярославии» был костромич Александр Советников. Сейчас он является фигурантом уголовного дела по взяткам на транспорте. Вместе с ним по делу проходит экс-глава дептранса Татьяна Черемных, экс-директор «Организатора перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.