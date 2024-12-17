НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -8

5 м/c,

зап.

 728мм 74%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,91
EUR 108,70
Снегопад в Ярославле
Как ярославцы зажигали с Шаманом
Строительство IT-парка
Что известно о гибели мужа Седоковой
Продажа дома купца
Когда каникулы
Интервью со 115-летней
Судятся с застройщиком
Сравниваем цены на мандарины
Что дарить на Новый год
Происшествия «Помят правый борт»: в центре Ярославля столкнулись автобус и «Танк». Видео

«Помят правый борт»: в центре Ярославля столкнулись автобус и «Танк». Видео

Что известно о ДТП

793
9 комментариев

В Ярославле столкнулись автобус и автомобиль

Источник:

В Ярославле 17 декабря на проспекте Октября в районе пересечения с улицей Победы столкнулись автобус № 42 и автомобиль «Танк». ДТП произошло в 10:45.

— У машины сильно помят правый борт, у автобуса поврежден бампер. Сразу после аварии на проспекте Октября образовалась пробка. Через некоторое время автобус отъехал чуть дальше, чтобы создавать меньше помех в ожидании сотрудников ГИБДД, — рассказал порталу 76.RU один из очевидцев.

Из-за аварии образовалась пробка

Источник:

После аварии еще некоторое время сохранялся затор на улице Победы в районе пересечения с проспектом Октября.

По предварительным данным полиции, пострадавших в ДТП нет. Эту же информацию нам подтвердили в пресс-службе компании-перевозчика.

Между тем, в соцсетях опубликовали видео момента аварии с регистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что «Танк» поворачивал с улицы Победы налево. При этом на светофоре для этого направления горел красный. Автобус ехал по проспекту Октября на зеленый.

Видео момента ДТП

Источник:

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Перевозчиком на автобусном маршруте № 42 является ярославская компания «Транспорт Ярославии».

У автомобиля помят бок

Источник:

Что известно о перевозчике

ООО «Транспорт Ярославии» было образовано в 2020 году. Ее учредители — АО «Ярославское автотранспортное предприятие» (основателем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Ярославской области) и московская фирма «Контроль-сервис». У последней основной учредитель — ООО «Группа Мовиста», которая также является учредителем компании «Мовиста Регионы Ярославль» (в ее пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру). Ранее в числе соучредителей «Транспорта Ярославии» был костромич Александр Советников. Сейчас он является фигурантом уголовного дела по взяткам на транспорте. Вместе с ним по делу проходит экс-глава дептранса Татьяна Черемных, экс-директор «Организатора перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
45 минут
Любители "завершать маневр" на красный. 😁
Гость
25 минут
Танкам место на поле боя, а не вгороде
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление