«Помят правый борт»: в центре Ярославля столкнулись автобус и «Танк». Видео

В Ярославле 17 декабря на проспекте Октября в районе пересечения с улицей Победы столкнулись автобус № 42 и автомобиль «Танк». ДТП произошло в 10:45.
— У машины сильно помят правый борт, у автобуса поврежден бампер. Сразу после аварии на проспекте Октября образовалась пробка. Через некоторое время автобус отъехал чуть дальше, чтобы создавать меньше помех в ожидании сотрудников ГИБДД, — рассказал порталу 76.RU один из очевидцев.
После аварии еще некоторое время сохранялся затор на улице Победы в районе пересечения с проспектом Октября.
По предварительным данным полиции, пострадавших в ДТП нет. Эту же информацию нам подтвердили в пресс-службе компании-перевозчика.
Между тем, в соцсетях опубликовали видео момента аварии с регистратора проезжавшей мимо машины. На кадрах видно, что «Танк» поворачивал с улицы Победы налево. При этом на светофоре для этого направления горел красный. Автобус ехал по проспекту Октября на зеленый.
Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.
Перевозчиком на автобусном маршруте № 42 является ярославская компания «Транспорт Ярославии».
Что известно о перевозчике
ООО «Транспорт Ярославии» было образовано в 2020 году. Ее учредители — АО «Ярославское автотранспортное предприятие» (основателем которого является Министерство имущественных и земельных отношений Ярославской области) и московская фирма «Контроль-сервис». У последней основной учредитель — ООО «Группа Мовиста», которая также является учредителем компании «Мовиста Регионы Ярославль» (в ее пользование которой на 20 лет отдали по концессии ярославские трамваи и всю трамвайную инфраструктуру). Ранее в числе соучредителей «Транспорта Ярославии» был костромич Александр Советников. Сейчас он является фигурантом уголовного дела по взяткам на транспорте. Вместе с ним по делу проходит экс-глава дептранса Татьяна Черемных, экс-директор «Организатора перевозок Ярославской области» Илья Прокопьев и его заместитель Олег Ивановский.