«Подача приостановлена»: в Ярославской области из-за коммунального ЧП целый город остался без воды

Власти предупредили об отключении воды Источник: Ростовский район / Vk.com











Днем 14 декабря в Ростове Ярославской области отключили холодную воду во всём городе. Причиной стала коммунальная авария. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Ростовского района во «ВКонтакте».

— Внимание, аварийное отключение холодного водоснабжения в городе Ростове. В 1 МКР, около рынка, произошел прорыв магистрального водопровода. В связи с этим подача холодного водоснабжения во всём городе приостановлена, — говорится в сообщении властей.

В сообщении администрации говорится, что для устранения аварии задействованы все средства и силы. Работы планируют завершить до 20:00.

Вода затопила проезжую часть Источник: Дмитрий Рябинников / Администрация Ростовского района / Vk.com

Жители города оказались возмущены сложившейся ситуацией. В комментариях они переживают, что, когда морозы ударят сильнее, ситуация может ухудшиться.

— А что будет в -15? — написал Антон Катошин.

— Вот и каток, — высказался Вадим Дербенев.