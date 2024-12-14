НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Ярославле
Погода-13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -16

0 м/c,

 749мм 85%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Целый город без воды
Кто строит новую Россию
Дома в самой красивой деревне
Гуляем по Туговой горе
Новый поезд на курорты Кавказа
Погода на выходные
Продают гостиницу за 500 млн
Новый автобусный маршрут
Элитная квартира за 75 млн
Погода выходных
Происшествия «Подача приостановлена»: в Ярославской области из-за коммунального ЧП целый город остался без воды

«Подача приостановлена»: в Ярославской области из-за коммунального ЧП целый город остался без воды

Что известно о случившемся

670
3 комментария

Власти предупредили об отключении воды

Источник:

Днем 14 декабря в Ростове Ярославской области отключили холодную воду во всём городе. Причиной стала коммунальная авария. Информация об этом появилась в официальной группе администрации Ростовского района во «ВКонтакте».

— Внимание, аварийное отключение холодного водоснабжения в городе Ростове. В 1 МКР, около рынка, произошел прорыв магистрального водопровода. В связи с этим подача холодного водоснабжения во всём городе приостановлена, — говорится в сообщении властей.

В сообщении администрации говорится, что для устранения аварии задействованы все средства и силы. Работы планируют завершить до 20:00.

Вода затопила проезжую часть

Источник:

Жители города оказались возмущены сложившейся ситуацией. В комментариях они переживают, что, когда морозы ударят сильнее, ситуация может ухудшиться.

— А что будет в -15? — написал Антон Катошин.

— Вот и каток, — высказался Вадим Дербенев.

Ранее в Заволжском районе Ярославля вечером отключили электричество. Дворы и дома погрузились во тьму. Причиной случившегося тогда назвали аварию на сетях.

ПО ТЕМЕ
Коммунальное ЧП Водоснабжение Отключение воды
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
26 минут
Ростов ВЕЛИКИЙ !!!!
Гость
6 минут
А может это Великий Таврический, чего удивляться то им летом не делается вот отсюда и проблемы все, хотя с вечная по осень можно все было поменять
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Россияне съездили в страну гор и вина — Армению — и почувствовали себя дома: плюсы и минусы отдыха
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление