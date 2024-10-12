В Ярославской области затонула баржа с песком

На Рыбинском водохранилище днем 12 октября частично затонула баржа, груженая речным песком. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
По данным ведомства, обошлось без пострадавших. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ рассказали. что происшествие случилось в районе села Коприно Рыбинского района.
— Толкач и баржа зацепили мель, в результате чего произошло поступление воды в трюм судна. Толкач отцепили, баржа находится в крене на боку. Груз смыт волной частично, разлива нефтепродуктов нет, — сообщили правоохранители.
После случившегося правоохранители начали доследственную проверку. Они предполагают, что могли быть нарушены правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
В транспортной прокуратуре уточнили, что баржа находится вне судового хода, препятствий для движения других судов нет.
В ведомстве также сообщили о том, что будет проведена проверка. В том числе эксперты оценят состояние баржи.