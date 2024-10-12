В Ярославской области затонула баржа с песком

ЧП произошло на Рыбинском водохранилище Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











На Рыбинском водохранилище днем 12 октября частично затонула баржа, груженая речным песком. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ рассказали. что происшествие случилось в районе села Коприно Рыбинского района.

— Толкач и баржа зацепили мель, в результате чего произошло поступление воды в трюм судна. Толкач отцепили, баржа находится в крене на боку. Груз смыт волной частично, разлива нефтепродуктов нет, — сообщили правоохранители.

Баржа перевернулась и частично затонула Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me

На фото видно, что большая часть баржи оказалась в воде Источник: Северо-Западная транспортная прокуратура / T.me











После случившегося правоохранители начали доследственную проверку. Они предполагают, что могли быть нарушены правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В транспортной прокуратуре уточнили, что баржа находится вне судового хода, препятствий для движения других судов нет.