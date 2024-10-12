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Происшествия В Ярославской области затонула баржа с песком

В Ярославской области затонула баржа с песком

Первые подробности происшествия

1 204
4 комментария

ЧП произошло на Рыбинском водохранилище

На Рыбинском водохранилище днем 12 октября частично затонула баржа, груженая речным песком. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, обошлось без пострадавших. В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ рассказали. что происшествие случилось в районе села Коприно Рыбинского района.

— Толкач и баржа зацепили мель, в результате чего произошло поступление воды в трюм судна. Толкач отцепили, баржа находится в крене на боку. Груз смыт волной частично, разлива нефтепродуктов нет, — сообщили правоохранители.

Баржа перевернулась и частично затонула

На фото видно, что большая часть баржи оказалась в воде

После случившегося правоохранители начали доследственную проверку. Они предполагают, что могли быть нарушены правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

В транспортной прокуратуре уточнили, что баржа находится вне судового хода, препятствий для движения других судов нет.

В ведомстве также сообщили о том, что будет проведена проверка. В том числе эксперты оценят состояние баржи.

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Комментарии
4
252066681
1 час
Капитан был пьян?
Гость
1 час
Она утонула, обычное дело для нас уже 25лет
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