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Происшествия Учится жить без мамы и папы: история 8-летней Вари, чудом выжившей в страшном ДТП

Учится жить без мамы и папы: история 8-летней Вари, чудом выжившей в страшном ДТП

Ее родители погибли на месте происшествия

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Молодая пара Андрей и Дарья погибли в страшном ДТП в Находке в конце января 2024 года. На скорости почти 140 км/ч водитель Toyota Mark II вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Belta. Машина трижды перевернулась в воздухе. Удар был такой силы, что из «Седана» вырвало двигатель. Чудом выжила 8-летняя Варя — дочь погибших.

Она получила серьезные переломы рук, ног и грудной клетки. Девочке пришлось перенести несколько операций и буквально учиться жить заново, без мамы и папы.

Виновника ДТП Дмитрия Ткаченко арестовали заочно, так как после аварии он тоже попал в больницу. После выписки его перевели в СИЗО. Начались суды, но заседания по делу переносились. Очередные должны были состояться 16 и 17 сентября с возможным вынесением приговора. Их отложили, так как у виновника накануне умер отец. Новый суд назначили на октябрь.

В видео чуть выше смотрите всю историю этой страшной трагедии — наши коллеги из VLADIVOSTOK1.RU взяли интервью у бабушки и опекуна Варвары, ее учительницы и близких.

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